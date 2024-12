Liberan más de 361 predios para segunda pista del aeropuerto en Rionegro

La Superintendencia de Notariado dio luz verde para levantar congelamiento en más de 360 predios aledaños al aeropuerto José María Córdova de Rionegro para la construcción de la segunda pista de la terminal aérea. Por más de 6 años el Gobierno nacional no ejecutó ninguna acción con estos terrenos disponibles dentro del proyecto de ampliación del aeropuerto

Una tutela interpuesta por parte de la Personería de Rionegro logró entregar claridades frente a la inquietud que persistía en los propietarios de predios cercanos al aeropuerto José María Córdova y que estaban incluidos en el proyecto de construcción de una segunda pista para esta terminal aérea.

Y es que, según la respuesta entregada a esa agencia del Ministerio Público por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, ya hay luz verde para levantar el congelamiento que había sobre un total de 361 predios ubicados en siete veredas.

Esto significa que ya los propietarios de estas tierras podrían realizar modificaciones y otro tipo de negociaciones con sus bienes, pues en más de seis años nunca se ejecutó una oferta formal de adquisición.

"No nos oponemos al desarrollo de la infraestructura competitiva, pero sí luchamos por los derechos humanos de los ciudadanos para que no carguen o soporten pesos injustos que no dan lugar a esas garantías constitucionales que tienen ellos en el marco del Estado social y democrático de derecho", dijo Jorge Luis Restrepo, personero de Rionegro

Por su parte, Francia Rodríguez, presidente de la Junta Administradora Local del corregimiento Casimiro García, una de las zonas afectadas, destacó la importancia que tiene esto para los propietarios y residentes del sector.

"Muy buena para la comunidad porque van a tener la oportunidad de legalizar sus predios, hacer actividades que antes fueron limitadas para la parte de la alcaldía, porque con la restricción nos limitaban a construir, a ampliar o a vender", indicó.

De acuerdo a cálculos de mediados de 2023 el Plan Maestro para la construcción de la segunda pista del José María Córdova ya estaba estimado en 3.7 billones de pesos, cifra que podría incrementar rápidamente con el paso del tiempo por la valorización de esta zona del Oriente antioqueño y que sigue enredando la materialización de este proyecto reconocido como necesario ante el auge del turismo para Medellín y Antioquia.