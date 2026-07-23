Superintendente de salud, Daniel Quintero, será citado por el Congreso a debate de control político

El Congreso de la República pone la lupa a la gestión de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud. El Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al controvertido exalcalde de Medellín por el deterioro en el sistema de salud.

Con el fin de que responda ante el Legislativo por las advertencias formuladas por la Contraloría General sobre el manejo del Sistema de Salud durante los últimos cuatro años, el representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina radicó una proposición para citar a debate de control político al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.

La iniciativa se sustenta en los recientes informes del organismo de control, que cuestionan la eficacia de las intervenciones realizadas a varias EPS y alertan sobre el deterioro financiero, el aumento de las quejas de los usuarios y las fallas en la vigilancia.

“Uno de los mayores desastres que nos ha dejado el gobierno de Gustavo Petro ha sido el deterioro del sistema de salud. Así como desde el Concejo de Medellín hice control político a Daniel Quintero por la corrupción y los malos manejos, hoy desde la Cámara de Representantes seguiré ejerciendo este control desde el Congreso”, aseguró.



El cuestionario presentado por el congresista solicita explicaciones sobre las intervenciones a ocho EPS, entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Famisanar y Coosalud, el incremento de sus pasivos durante la administración de la Superintendencia, las más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos registradas en 2025, el incumplimiento de indicadores financieros, la falta de entrega de medicamentos, el aumento de tutelas y las acciones adoptadas frente a las advertencias de la Contraloría.

“Por eso, la citación de este debate a Daniel Quintero, para que responda por las malas decisiones y los malos manejos en el sistema de salud en Colombia. Daniel Quintero tendrá que responder ante el Congreso”, agregó

Además, pide esclarecer los criterios utilizados para intervenir unas EPS y no otras, así como las sanciones impuestas y los mecanismos implementados para garantizar la atención a millones de afiliados.