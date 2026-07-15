Tras más de una semana encontraron sin vida a mujer paisa desaparecida en Ciudad de México

Sin vida fue hallada la colombiana, quien fue reportada como desaparecida por su familia desde el pasado 5 de julio en julio, en México. La mujer oriunda de Medellín y quien residía en el país azteca desde hace poco más de un año, fue identificada por una amiga quien dio la noticia a la familia.

Luego de permanecer varios días si saber de su paradero, la familia de Mónica Núñez Marín se dio a la tarea de establecer su paradero, por lo que recurrieron a una de sus amigas quien fue la que dio la noticia de su muerte, la cual habría sido en un siniestro vial en el estado de Querétaro.

El día que tuvieron el último contacto con Mónica fue en la madrugada del 5 de julio, esa noche había estado en un encuentro social en la casa de una amiga en el sector de Magdalena Contreras en Ciudad de México, y al salir solicitó un vehículo por aplicación para trasladarse a su vivienda.

Con su desaparición, familiares solicitaron ayuda a la Fiscalía General en Colombia, así como la embajada de Colombia en México, quienes se pusieron en contacto con las autoridades de ese país para su localización.



Ya con la identificación del cuerpo, así como de los hechos anteriores a su muerte, las autoridades mexicanas iniciaron las investigaciones para establecer las verdaderas causas de su muerte.

Desde la noticia de su deceso, y ante la poca ayuda del gobierno de México, los familiares de Mónica en Medellín iniciaron una campaña para reunir los cerca de $30 millones que cuesta la repatriación de su cadáver.