No es México, el país que más escucha música colombiana queda en Europa

Hace años la música colombiana logró posicionarse de gran manera en todo el mundo, en especial porque artistas como Shakira, Carlos Vives o Juanes se encargaron de abrir puertas en todo el mundo para que, en la actualidad, Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro, entre otros, aparezcan en los charts de diferentes países.

Por eso, aunque se salga de Colombia, la música de artistas colombianos se sigue escuchando por todo el mundo. Sin embargo, para sorpresa de muchos no es México el que más sigue la creación nacional en su playlist, pues, según un estudio revelado por Spotify, en realidad los que más escuchan a los artistas locales se encuentran en Europa.

Spotify / Foto: AFP

El país que más escucha a artistas colombianos

De acuerdo con el análisis de Spotify, España concentra el 51,3 % de todas las reproducciones de artistas colombianos entre los países evaluados, posicionándose como el mercado con mayor afinidad hacia la música hecha en Colombia. Además, más de 6,6 millones de playlists creadas por usuarios en España incluyen al menos una canción de un artista colombiano, la cifra más alta del estudio.

"Además, es el país donde los oyentes más comprometidos dedican casi una hora por semana a escuchar música colombiana, el nivel más alto entre todos los mercados analizados", añadieron sobre los datos encontrados sobre la música colombiana y su estrecha relación con este país.



España es uno de los países que más migrantes colombianos acoge. Foto: Pexels.

Argentina mantiene una fuerte conexión musical

El estudio también ubicó a Argentina como el segundo mercado con mayor consumo de música colombiana, al representar el 32,3% de los streams registrados.

La relación entre ambos países continúa fortaleciéndose gracias a la popularidad de figuras como Feid, J Balvin, Shakira, Karol G y Maluma, quienes lideran las reproducciones durante las últimas cuatro semanas en territorio argentino.