Tres ciudadanos puertorriqueños fueron robados y drogados con escopolamina en Medellín. Las pérdidas fueron millonarias y no solo fueron celulares, cadenas de oro, dinero, relojes, lociones y otros objetos de valor, sino que también les habrían robado los pasaportes.

Según narró una de las víctimas, inicialmente este se había contactado con una mujer por una aplicación de citas, con quien había chateado durante varios días. Cuando los puertorriqueños llegaron a Medellín, decidieron juntarse en el apartamento que alquilaron para departir con esta mujer y con otras dos amigas que esta había invitado.

Sin embargo, según denunció el hombre, de un momento a otro empezaron a sentirse mal y, al perder el conocimiento de lo sucedido aquella noche, al despertarse, se dieron cuenta de que habían sido hurtados.

“Prácticamente no me recuerdo de nada. Mis amigos me contaban cosas que yo no, no estaba consciente, no recuerdo. Y no, me levanté y perdí mi cadena de oro, mi guillo de oro que tenía un valor de $3.500 dólares”, relató.

Las pérdidas fueron millonarias, no solo fueron celulares, cadenas de oro, dinero, relojes, lociones y otros objetos de valor, sino que también les habrían robado los pasaportes, la licencia de manejo y hasta el seguro médico. A pesar de que los extranjeros intentaron contactar con las mujeres por redes sociales, estas ya los habían bloqueado.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para identificar a las tres mujeres, que quedaron registradas en cámaras de seguridad.