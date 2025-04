Último regalo del papa Francisco en Medellín, la Sagrada Familia a Hogares San José

En Medellín se vive con mucha euforia la despedida del papa Francisco y se recuerda la visita de 2017. Parte de estos recuerdos es la historia de la Sagrada Familia, que el sumo pontífice regaló en su visita a la capital antioqueña.

Los pasillos de la sede recuerdan el 9 de septiembre de 2017, cuando el papa Francisco visitó hogares San José, en el centro de Medellín. El mensaje de reflexión aún hace eco.

“Recuerdo la alegría inmensa que tuvimos todos los privilegiados que estuvimos aquí en el hogar que lo vimos, que nos dio su bendición, la alegría de los niños, verles el rostro de pronto no entendía muy bien lo que significaba el papa, pero es la alegría que tenía mi rostro del papa. Eso fue algo maravilloso”, dijo Girlesa Fernández, monitora de Hogares San José.

“Para nosotros fue una gran alegría y un gran regalo de Dios tener al papa entre nosotros”, manifestó a su turno la hermana Luz Imelda Perea, miembro de la Congregación Hermanas De La Caridad Dominica La Presentación.

Junto a sus palabras, el sumo pontífice también trajo esta Sagrada Familia directamente desde el Vaticano , la cual venía cargada de un mensaje de unión.

“Es un significado muy grande para nosotros, de hecho, porque la Sagrada Familia es la acogida y es lo que realmente nosotros hacemos en los hogares San José, la protección a los niños vulnerables y que acogemos con todo el amor del mundo”, agregó Hernández.

Yiseli Robledo fue una de las pocas niñas que pudo conocerlo. Hoy dice que valora la enorme fortuna que tuvo en sus manos al poder tocarlo.

“Había demasiada gente, todos felices, era un día muy esperado, le toqué la mano, me sonrió inmediatamente, muy lindo, yo me sentía bien, era una niña, predicaba mucho la palabra de los niños, se le notaba el amor, su sencillez, un día que no se olvida muy fácil”, dijo Robledo.

Hogares San José, que por 114 años ha atendido a niños vulnerables en Medellín, seguirá honrando la calidez del papa Francisco y su cercanía con los menos favorecidos. Se espera que el domingo esta fundación se una al funeral diocesano para despedir al santo padre.