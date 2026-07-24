Un abatido y tres capturados dejó operativo contra grupo criminal en el Suroeste de Antioquia

En una operación contra la estructura criminal denominada “Carne Rancia” en el municipio de Salgar, subregión del Suroeste antioqueño, las autoridades lograron una importante afectación a sus capacidades delincuenciales.

Fueron ejecutadas cinco diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de esta estructura criminal, la aprehensión de un adolescente y la muerte en desarrollo de operaciones policiales de un presunto integrante conocido con el alias de “Caníbal”.

"Entre los capturados se encuentra alias Crespo, señalado como coordinador del tráfico local de estupefacientes. En esta estructura también se dedicaba principalmente a reclutar menores de edad, a comercializar sustancias ilícitas", destacó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán Comandante Departamento de Policía Antioquia.

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Los operativos fueron adelantados por agentes de la Policía Nacional en Antioquia y el Ejército Nacional. Y de acuerdo con la información obtenida durante la investigación, alias “Caníbal” presuntamente cumplía funciones como expendedor de estupefacientes y punto de observación criminal para la estructura.

Durante el procedimiento, habría atacado con arma de fuego al personal del Ejército Nacional que apoyaba las diligencias judiciales, situación que dio lugar a una reacción legítima de la Fuerza Pública en desarrollo del operativo.