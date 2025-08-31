Un colombiano y un norteamericano, capturados por explotación a dos niñas en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta de X que en el exclusivo sector de Laureles fueron capturados dos hombres por el delito de demanda de explotación sexual comercial con dos menores de 14 y 17 años. Los señalados, un colombiano y un estadounidense-canadiense, se contactaron con las adolescentes por redes sociales.

Según se ha podido conocer, los hombres le ofrecieron a cada una de las menores hasta 500.000 pesos para poder tener un encuentro sexual. Sin embargo, luego de la reunión pactada, el dinero prometido no fue pagado y por ello las menores de edad le hurtaron a los hombres.

Tanto el colombiano como el extranjero denunciaron ante las autoridades que les habían robado tres celulares y tres tarjetas de crédito, valorados en más de 7.000.000 de pesos. Al encontrar a las menores estas afirmaron lo que había pasado con el encuentro sexual y por ello se produjo la captura.

A su vez y tras interponer la denuncia, las dos menores de 14 y 17 años fueron aprehendidas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por el delito de hurto, mientras que los hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que avance su proceso judicial.

La captura del estadounidense-canadiense es la segunda de un extranjero relacionado con el abuso de menores en Medellín en menos de cuatro días, luego de que el pasado viernes fuera detenido en Miami el odontólogo Ally Correa, quien habría viajado hasta la capital de Antioquia en repetidas ocasiones para abusar de menores.

