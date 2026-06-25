Un fuerte vendaval dejó a 62 personas damnificadas en zona rural de Campamento, Antioquia. Las autoridades locales reportaron afectaciones en cinco veredas.

Un fuerte vendaval, intensas lluvias y una granizada dejaron 62 personas damnificadas en el municipio de Campamento luego de causar graves afectaciones en varias viviendas de la zona rural de esta zona del Norte antioqueño.

Mientras las autoridades locales avanzan en la atención de las familias, se confirmó que la emergencia se registró en cinco veredas, aunque las mayores afectaciones se concentraron en El Barcino, El Limón y Quebradura.

En total fueron 12 familias las que resultaron afectadas luego de que los fuertes vientos arrancaron los techos de sus viviendas y provocaron daños estructurales en varias edificaciones.



Incluso, una de las viviendas sufrió daños también en parte de sus paredes.De momento, la administración municipal activó los protocolos de atención para brindar apoyo humanitario a las familias perjudicadas y por ello entre las acciones adelantadas se encuentran la caracterización de los damnificados y la búsqueda de ayudas.

Las autoridades hicieron un llamado a los organismos de gestión del riesgo y a las entidades departamentales para apoyar las labores de asistencia, mientras que las familias afectadas esperan recibir materiales que les permitan reconstruir los techos de sus viviendas.