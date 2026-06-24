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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a alias 'Panadero', integrante del cartel de los más buscados por homicidios en Antioquia

Capturaron a alias 'Panadero', integrante del cartel de los más buscados por homicidios en Antioquia

El hombre es señalado como coordinador de homicidios del Clan del Golfo en la subregión de Oriente.

Capturado en Antioquia alias 'Panadero'
Capturado en Antioquia alias 'Panadero'
Foto: Ejército Nacional.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Autoridades capturaron a alias 'Panadero', señalado coordinador de homicidios del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia e integrante del cartel de los más buscados por ese delito en esa subregión.

La captura se produjo en zona rural del municipio de Cocorná, hasta donde llegaron, en una operación conjunta, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con la Policía Antioquia y el CTI de la Fiscalía General.

En el procedimiento también fue capturado alias 'Peluquero', presunto integrante de la misma estructura criminal. Además, fueron incautadas armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y motocicletas que serían utilizadas para actividades ilícitas la subregión del Oriente.

El mayor Óscar Fernando Roa, comandante del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, resaltó la importancia de las capturas: "Con estas capturas logramos debilitar la comercialización de estupefacientes y la financiación de los grupos al margen de la ley, garantizando la seguridad a todos los habitantes del oriente antioqueño", indicó el oficial.

De acuerdo con información oficial, alias 'Panadero' era considerado un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en la coordinación de homicidios atribuidos al Clan del Golfo en varios municipios de esta subregión de Antioquia, donde las autoridades mantienen una ofensiva contra el crimen organizado.

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Según el Ejército, con estas capturas se podrá avanzar además en investigaciones sobre hechos violentos ocurridos en el Oriente antioqueño.

Finalmente, desde la Cuarta Brigada reiteraron que continuarán desarrollando este tipo de operaciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía para neutralizar a los integrantes de grupos armados organizados.

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