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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un hombre muere tras explosión de artefacto en límites entre Tarazá y Cáceres

Un hombre muere tras explosión de artefacto en límites entre Tarazá y Cáceres

Las autoridades confirmaron que la víctima registraba antecedentes judiciales. Se investiga si el artefacto explosivo era manipulado o pertenecía a un grupo armado ilegal.

TARAZA- BLU RADIO.jpg
Tarazá.
Foto: Blu Radio
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Un hombre murió tras la explosión de un artefacto en la zona límite entre Tarazá y Cáceres. De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal registraba antecedentes judiciales.

El hombre, según el reporte oficial contaba con antecedentes judiciales, murió tras la detonación de un artefacto explosivo entre los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

El caso se conoció cuando el personal de la morgue municipal alertó a las autoridades sobre el ingreso de un cuerpo sin vida trasladado desde la vereda Bejuquillo, el cual presentaba graves heridas por el estallido, incluyendo la amputación de su pierna derecha, fracturas en la extremidad inferior izquierda y múltiples laceraciones por esquirlas en el tórax y miembros superiores.

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"La información que nosotros tenemos de acuerdo a la fuerza pública es que una persona perteneciente a un grupo al margen de la ley estaba manipulando un explosivo y, pues, se inclusionó y, lamentablemente, pues, fallece la persona" manifestó el alcalde de Tarazá, Yomer Fabian Alvarez.

Tras las inspecciones técnicas las autoridades manejan como principal hipótesis que la víctima murió tras la detonación del artefacto, ya sea por su manipulación o por posibles enfrentamientos. En esta región delinquen estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN.

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