Un muerto y dos heridos en ataque sicarial en Yondó : violencia deja 80 familias desplazadas

El complejo panorama que se vive en el Magdalena Medio por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo se sigue agravando por cuenta de un ataque sicarial que ocurrió en la tarde de este lunes en una vereda del municipio de Yondó. Los hechos habrían ocurrido en el sector Puerto Argentina, en donde falleció un hombre conocido como alias 'Botija', un delincuente que han no se sabe a qué grupo armado pertenecía.

Sin embargo, no son solo los homicidios, ya que la crisis de orden público comienza a extenderse a más zonas de Antioquia tal y como lo confirmó el Ejército Nacional. Según el último reporte de la Fuerza Pública no solo están llegando personas desplazadas a Yondó, también lo están haciendo a Segovia.

Yondó en crisis: Un ataque sicarial ocurrió en las últimas horas en zona rural que dejó un muerto y dos heridos. Se suma al aumento a 80 del número de familias desplazadas que han llegado al casco urbano y a otros municipios vecinos. #VocesySonidos pic.twitter.com/LUAEODn635 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 14, 2025

La información entregada por las autoridades logra dejar en evidencia que la confrontación se da por las rentas ilícitas en el Sur del departamento de Bolívar e, incluso, en la ciudad de Barrancabermeja. Estos enfrentamientos que se han dado desde el pasado 8 de julio dejaron familias desplazadas inicialmente al municipio de Yondó.

El coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, habló con Blu Radio he indicó que la situación se estaría complicando al punto de que las personas estarían desplazándose hasta el municipio de Segovia: “Sabía de los métodos violentos usados por Ernesto Gómez y su organización cuando intervenía en la resolución de algún conflicto, siendo especialmente despiadados. No obstante, lo anterior no fue impedimento para que Osorio Bustamante acudiera ante alias El Tío”, insistió.

Por el momento no se tiene un reporte oficial de las personas que han llegado hasta Segovia, pues aseguran las autoridades estarían aún llegando a esta zona del Nordeste antioqueño, por lo que se espera que en las próximas horas se entregue un parte oficial por parte de las entidades locales.

Por último, y en relación con la problemática de orden público, el Ejército Nacional sigue realizando movimientos para llegar hasta la zona del conflicto, situación complicada por las condiciones del terreno y las minas instaladas por ilegales que ya afectó a un perro antiexplosivos que perdió una de sus putas en la vereda La Raya de Yondó.