Universidad Nacional en Medellín hará una velatón por estudiante secuestrada en Popayán

Ya se cumplen nueve días y nada se conoce del paradero de la estudiante de ingeniería, Angie Pahola Tobar, de 26 años, quien viajaba con otra persona hacía Medellín donde iba hacer sus estudios, y que habría sido secuestrada por un grupo ilegal en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó, donde habrían caído en un retén ilegal.

Desde el 27 de agosto, su familia en Guachical, Nariño, no ha tenido rastros de la joven que tenía la ilusión de hacer unas prácticas profesionales. Según relata el hermano de Angie, Richard Tobar, la estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional sede Medellín, estaba viajando en un camión cuando en el trayecto, en la vía entre Popayán y Piendamó, un grupo de hombres armados paró el vehículo y, apuntando con armas de fuego, obligó a la mujer a bajarse y subirse a otro carro que las autoridades no han logrado identificar.

"En un retén ilegal los pararon y al darse cuenta que uno de los uniformados no tenía como botas, no era como del ejército, se dio cuenta y no se quería orillar. Y este señor pues le apuntó ya con el fusil, obligándolo a moverse. Y en ese momento, cuando paran el camión, por el otro lado de los copilotos se suben los guerrilleros", indicó el hermano de Angie.

Ante este panorama y no saber noticias, desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, han convocado a la comunidad universitaria a una velatón este viernes en apoyo a Angie Pahola Tobar Calpa.

En las redes sociales de la universidad, aseguran que el acto simbólico se hará a las 5:00 de la tarde en la Plazoleta de la Luz, en el campus El Volador, donde estudiantes, docentes, directivos y ciudadanía en general, van a encender velas para expresar solidaridad y pronto regreso de la joven de 26 años.

“Nos unimos en vigilia por el pronto regreso con vida y en buena salud de nuestra estudiante Angie Paola Tobar. Encendamos juntos una luz que simboliza unión, solidaridad y compromiso con la vida”, señala la invitación que hace la universidad en Medellín.