Van 10 días sin cumplirse la orden de Petro de trasladar cabecillas de la fiesta de Itagüí a Bogotá

Luego de la parranda vallenata con Nelson Velasquez el 8 de abril, sigue sin cumplirse el traslado ordenado por el Gobierno Nacional a Bogotá, de los cabecillas de la paz urbana en la cárcel de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Desde el 8 de abril que fue el parrandon con mujeres, licor, comida, estupefacientes y excesos, por parte de los cabecillas de la paz urbana, que estuvieron en el tarimazo de la Alpujarra en junio del año pasado, esto provocó la suspensión de los diálogos sociojuridicos.

Posteriormente fue enérgico el presidente Gustavo Petro, hace 10 días, que los señores que estuvieron con Nelson Velásquez y otros dos artistas tenían tiquete directo a una cárcel en Bogotá, al momento no se ha hecho efectivo ningún traslado.

Blu Radio, conoció que el Ministerio de Justicia sigue definiendo quiénes de los 16 cabecillas que siguen en la cárcel La Paz, participaron de la fiesta, la última palabra la tiene el Comisionado de paz, Otty Patiño, que no ha enviado ningún oficio al Inpec. La razón, es que depende, si ‘Carlos Pesebre’, alias ‘El Indio’, alias ‘Vallejo’, alias ‘Douglas’, alias ‘Lindolfo’, alias ‘Tom’ o ‘Chata’ y los otros, pierden su estatus y beneficios de gestores de paz, según Claudia Carrasquilla, que hizo la denuncia del parrandon.



“¿Qué ha pasado con los traslados?¿Acaso es que es realidad que como fueron nombrados gestores de paz mediante una resolución que el presidente de la República emitió se hace imposible? A no ser que le revoque ese estatus de gestores de paz a estos 23 cabecillas para que los puedan trasladar”, aseguró la concejal Carrasquilla.

Por los bochornosos hechos, se han hecho 2 operativos en la Cárcel La Paz donde encontraron un almacén de electrodomésticos, arreglos en las celdas y otras irregularidades como el daño en las cámaras de seguridad de los patios dónde están estos voceros de paz, por eso son 12 funcionarios del Inpec investigados.