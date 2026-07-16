Vertimientos porcinos afectan suministro de agua a 20.000 personas en Donmatías, Antioquia

La autoridad ambiental Corantioquia inició la investigación frente a los responsables de contaminación del río que abastece de agua a 20 mil personas del casco urbano de Don Matías, en el Norte de Antioquia. El acueducto ha sufrido constante vertimiento de estiércol de cerdos.

El sistema de acueducto del municipio de Donmatías, Antioquia, vuelve a enfrentar una situación crítica debido a la contaminación de la quebrada La Piedrahíta, fuente hídrica que abastece al área urbana. A causa del vertimiento de residuos porcinos, el suministro de agua ha tenido que ser suspendido en 16 ocasiones desde enero de este año.

La problemática se origina por la presencia de porquinaza, es decir, estiércol de cerdo en el cauce de la quebrada. El agua que está contaminada podría contener bacterias coliformes, que son microorganismos que señalan condiciones de salud inadecuadas, incluyendo E. coli, y que representan un peligro para la salud de los más de 20.000 habitantes del municipio.

A pesar de contar con una planta de tratamiento, la empresa prestadora del servicio ha sido obligada a interrumpir el agua en diversos sectores para evitar afectaciones mayores. Esta problemática también ha impactado a comunidades en el municipio de Santa Rosa de Osos, en la zona norte del departamento.



Frente a estos hechos, Corantioquia informó que se encuentran en curso procesos sancionatorios y administrativos contra más de 10 presuntos responsables de los vertimientos.

"El acto de inicio en el que se establece el proceso sancionador ambiental es elaborar los cargos, los cuales se relacionan con las violaciones a las normativas ambientales, y más adelante de ser necesario, se imponen sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 5.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigente", afirmó, Arbey Osorio Restrepo, subdirector de gestión territorial de Corantioquia.

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La situación permanece bajo vigilancia de las autoridades ambientales y sanitarias, mientras la comunidad espera soluciones definitivas para garantizar la calidad del agua y evitar nuevas interrupciones en el servicio.