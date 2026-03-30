Vía Concordia - Betulia cumple más de 24 horas con cierre total por falla geológica

Autoridades de gestión del riesgo e infraestructura en Antioquia siguen monitoreando la emergencia registrada en el Suroeste del departamento que tiene con cierre total una de sus vías clave en medio del inicio de la Semana Santa.

Se trata del corredor que comunica a los municipios de Concordia y Betulia, afectado por una falla geológica de grandes proporciones, que lo mantiene con cierre total ya hace más de 24 horas.

Juan Gómez, subsecretario Operativo de Infraestructura de Antioquia, reiteró que es una situación de alto riesgo por lo que el tránsito se encuentra estrictamente prohibido por la zona.

"Profesionales que asistieron al sitio pudieron identificar riesgo en una vivienda que ya fue evacuada por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. Es muy importante alertar a la comunidad y solicitarle que no transiten por esta zona, porque el riesgo es alto", afirmó.



Como vías alternas han recomendado los tramos Santa Fe de Antioquia - La Usa - Caicedo - Urrao - Betulia; Cangrejo - Altamira - Betulia o Urrao o la vía entre el corregimiento de Bolombolo del municipio de Venecia y el municipio de Concordia.

De cara a la alta movilidad que se registra por estos días con motivo de la Semana Mayor, en el departamento se han reportado en los últimos días al menos 40 frentes de obra con maquinaria amarilla para habilitar el tránsito en corredores afectados por las lluvias.

Una de las subregiones más afectadas sigue siendo el Urabá antioqueño donde las novedades se reportan en 16 tramos afectados por emergencias o puntos críticos. San Pedro de Urabá, Arboletes y Apartadó son las localidades con más dificultades en su zona rural.

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Un total de 3.500 policías ya vigilan vías destinos turísticos en el departamento donde a lo largo de esta semana se espera el movimiento de más de dos millones de personas que viajarán hacia y desde Medellín y los distintos municipios.