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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vía Concordia - Betulia cumple más de 24 horas con cierre total por falla geológica

Vía Concordia - Betulia cumple más de 24 horas con cierre total por falla geológica

Además, en unos 40 corredores del departamento avanzan obras para habilitar el paso total tras afectaciones por las lluvias.

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