Víctimas de falsos positivos a exmilitares: "Por dolorosa que sea, queremos la verdad"

Avanza la audiencia pública sobre el caso del Gaula Militar de Rionegro, en el que ante la Jurisdicción Especial para La Paz, se presentan 10 comparecientes sobre ocho hechos de asesinato o desaparición forzada, que fueron presentados como bajas en combate, entre los años 2004 y 2007, es decir, falsos positivos.

Como parte del macrocaso 03 de ejecuciones extrajudiciales en el país, la JEP indaga en estos hechos, en los que 15 víctimas reclaman la verdad sobre lo sucedido a sus familiares en los municipios de Rionegro, San Vicente, Guarne, Cocorná, Abejorral, Montebello y Medellín.

Si bien los militares que hoy comparecen son de los mandos medios, no fueron determinantes en los hechos o, en muchos casos, no son quienes ejecutaron los crímenes, y no recibirán sanciones, deberán cumplir con compromisos como aportar la información que permita a las familias la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos. Se busca que en esta diligencia se determinen los máximos responsables, es decir, los comandantes o quienes dieron las órdenes.

Pedro Uribe, compareciente, manifestó en una diligencia anterior dijo que sus superiores del Ejército pedían bajas en combate y no se conformaban con capturas. Jaime Cerón, otro de ellos, apoyó el relato diciendo que las unidades eran calificadas de acuerdo a las bajas.

Precisamente Cerón es uno de los comparecientes por el asesinato de Maicol Losada y Mario Arboleda, dos menores de edad de Guarne a quienes les ofrecieron 50.000 pesos por ir a cobrar un dinero, para entregarlos con engaños al Gaula de Oriente, quienes los presentaron como bajas en combates, en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2007.

Juan Carlos Álvarez, su tío, pidió conocer todo lo que rodea este hecho. "Utilizaron dineros públicos, dineros que nosotros mismos, como víctimas, como contribuyentes, aportamos para nuestra propia seguridad, y con estos dineros, pagaron a los reclutadores, no sólo acá en Medellín, sino en todo el país, para que estos reclutaran especialmente personas de bajos recursos, con necesidades de trabajo, con niños que mantener, con esperanzas de que iban a trabajar", dijo.

En el inicio de la diligencia, Álvarez tomó la palabra en nombre de las víctimas y agregó que: "por dolorosa que sea, queremos la verdad".

#Video Víctimas pusieron partes de rompecabezas en un cartel, en búsqueda de la verdad que reclaman sobre los hechos ocurridos. Con este acto, se dio inicio a la audiencia pública de la @JEP_Colombia en Medellín, sobre el caso del Gaula en el municipio de Rionegro. #MañanasBlu pic.twitter.com/CH1REOGTEx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 18, 2024

Cerón, como jefe de operación, reveló que Maicol y Mario fueron presentados como integrantes de bandas criminales, cuando no lo eran y que pagaron 2 millones de pesos a quien sería el reclutador, del que dijo no conocer el nombre. Cuando el magistrado Pedro Díaz le pregunto sobre de dónde venían estos recursos, este respondió que seguramente " de los fondos de inteligencia militar".

Por este crimen están vinculados los comparecientes Jaime Cerón, Pedro Uribe. Wilson Agudelo y Guillermo Gulfo.

Este proceso cuenta con la veeduría internacional, como parte del Acuerdo de Paz. Carlos Castrisano, fiscal del tribunal de cuentas de España.

"Desgraciadamente el número de comparecientes ha multiplicado por 5 las expectativas iniciales y eso ha producido un cierto atasco. Yo creo que el ejercicio de la renuncia a la persecución penal para los comparecientes que son partícipes no determinantes es un elemento fundamental del proceso de paz", manifestó.

De acuerdo con la JEP, 20 por ciento de los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2007 ocurrieron en Antioquia, pero para el primer año mencionado se concentraron 39% de los hechos en el departamento, es decir, dos de cada cinco casos ocurrieron en suelo antioqueño.