Video: mujer quemó la moto de su expareja tras terminar la relación en San Roque, Antioquia

Le ganó la rabia. Una mujer le quemó la moto a su expareja en plena vía pública de San Roque, Antioquia. A pocos días de terminar su relación, la mujer decidió desquitarse con el vehículo.

Las autoridades en el municipio de San Roque tratan de esclarecer los hechos en los que una mujer quemó la moto de su expareja sentimental luego de que el hombre terminara la relación. Según se ha podido conocer de manera preliminar, la mujer se acercó hasta el vehículo de su exnovio y lo comenzó a golpear.

En videos que se han hecho virales en redes sociales se ve como la mujer está con la motocicleta en plena vía pública del municipio y la empieza a golpear con objetos contundentes. Una vez el vehículo en el piso, y ante la mirada de decenas de personas, la mujer coge una arma cortopunzante y chuza las llantas de la moto de su expareja.

Sin embargo, la situación no paró allí ya que la Policía llegó hasta el lugar para tratar de mediar en la situación y logró que la mujer se fuera del sitio. No obstante, minutos después y cuando se creía que ya el altercado había pasado, la mujer volvió, le roció gasolina a la moto de su expareja y le prendió fuego ante la mirada atónita de las personas.

Aunque el vehículo se incendió por completo, los comerciantes de esta zona de San Roque actuaron con rapidez y apagaron el fuego con extintores, mientras que la mujer huyó del sitio sin que las autoridades pudieran actuar, pues el hombre no interpuso ninguna acción judicial.

Según relataron las autoridades que llevaron el caso, el hombre señaló que todo comenzó porque le dijo a la mujer que no quería seguir con ella. Además, mencionaron que no se tienen reportes de violencia intrafamiliar mientras ambos eran pareja.