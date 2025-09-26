Violencia afecta las clases presenciales en cuatro municipios de Antioquia

Cuatro municipios de Antioquia tienen afectaciones en las clases presenciales por situaciones de orden público. La Secretaría de Educación del departamento rechazó los hechos de violencia que se han presentado en las dos últimas semanas y reiteró que este es un derecho fundamental

Ebéjico, Anorí, Amalfi e Ituango son las cuatro localidades antioqueñas que en este momento registran anormalidades en las clases presenciales de algunas instituciones educativas públicas, a causa de los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas.

Según la Secretaría de Educación de Antioquia, tan solo para el caso de las escuelas rurales afectadas de Amalfi y Anorí las medidas impactan a 2.820 estudiantes y para ambos casos el ente departamental autorizó actividades de semi-escolaridad o trabajo en casa, tras la zozobra que sembraron los hechos en los que el ataque a una estación de policía y base militar para la primera localidad afectó a las IE Eduardo Fernández sede María Auxiliadora y Pueblo Nuevo, así como el ataque al Ejército cerca de la Institución Educativa Anorí y su sede Las Lomas. Doris Mesa, secretaria de Educación de Amalfi.

"Están recibiendo guías digitales a través de WhatsApp o de correos electrónicos, o van a tener también sus guías para desarrollar en casa en una de las papelerías cercanas a las instituciones educativas o van a tener las clases virtuales con los docentes de las instituciones educativas", indicó



El más reciente caso fue en Ituango, donde a causa de los combates recientes los estudiantes de la sede San Agustín y el grupo San Luis de El Aro secundaria están con trabajos desde casa.

El cuarto municipio es Ebéjico, donde los estudiantes la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes Yepes están estudiando en alternancia mientras llega el docente que reemplazará al profesional que tuvo que salir del sitio para proteger su seguridad, luego de haber sido atacado en su vivienda con más de 10 proyectiles.

Los hechos se registraron en el corregimiento La Clara, a unos 40 minutos del casco urbano, donde la víctima quien ejercía sus labores, lo que ha generado no solo temor de la comunidad educativa sino rechazo porque no se respete la labor docente.

“La Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia rechaza los hechos de violencia que se han presentado en las dos últimas semanas y que afectan las actividades académicas de estudiantes en Ituango, Anorí y Amalfi. La educación es un derecho para nuestros niños y las escuelas son y deben seguir siendo territorios de paz y espacios seguros para todos los niños, niñas y adolescentes”, expresó el ente departamental.

Por lo pronto, se conoció que desde este viernes la comunidad académica de Anorí empieza labores de trabajo flexible para regresar a las aulas la próxima semana; mientras que para el caso de Amalfi hay expectativa por el consejo de seguridad que adelanta desde primera hora el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con la cúpula militar y de Policía, así como las principales autoridades militares y civiles de la región.