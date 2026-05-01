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Vuelve y juega: impidieron ingreso al país de cinco estadounidenses por aeropuerto de Rionegro

Migración indicó que posiblemente llegarían a Medellín para la comisión de delitos sexuales. Por este tipo de conductas ya son 56 los extranjeros inadmitidos durante 2026 en Antioquia.

Extranjeros fueron devueltos a su país porque venían a plan "todo incluido" a Medellín.
Extranjeros fueron devueltos a su país porque venían a plan "todo incluido" a Medellín.
Migración Colombia.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El refuerzo en controles y protocolos por parte de autoridades migratorias en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro nuevamente puso en evidencia a ciudadanos extranjeros que estarían buscando llegar a la ciudad de Medellín para cometer delitos sexuales.

Otra vez la alerta también fue identificada en un vuelo procedente de Nueva York, donde, por medio de entrevistas y la revisión de antecedentes, identificaron inconsistencias y relaciones de cinco estadounidenses con contactos locales que promueven exclusivos paquetes turísticos privados “todo incluido” o prácticas relacionadas con explotación sexual no solo en la capital antioqueña, sino en otras ciudades del país.

Por esta razón, los extranjeros fueron devueltos de inmediato a la ciudad de procedencia en el siguiente vuelo de la misma aerolínea. Paola Salazar, directora Regional en Antioquia de Migración Colombia, se refirió al caso.

"En los primeros 4 meses del año en Antioquia, como autoridad migratoria, hemos negado el ingreso a 56 extranjeros por esta causal, en línea con la directriz del gobierno del presidente Gustavo Petro, de proteger a la niñez, proteger a la comunidad de acogida y garantizar la seguridad migratoria en la región", indicó.

La funcionaria atribuyó estos resultados a la capacitación que han recibido oficiales de Migración Colombia para identificar perfiles de riesgo, lo cual también se ha traducido en resultados en todo el país.

De acuerdo a cifras de la entidad, entre enero y abril de este año, más de 70 extranjeros han sido inadmitidos por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.

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