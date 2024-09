Vuelven a negar el acceso a Provenza; Fico anunció posibles sanciones

En menos de cinco días después de que el influencer José Vásquez publicara en sus redes sociales una serie de videos mostrando que el personal de seguridad privada del sector Provenza no lo dejaba entrar a él y a su hermana por vestimenta, ahora se conoció otro video de una usuaria de TikTok llamada Daniela y que muestra como las personas que protegen el lugar les niega el acceso sin motivo aparente.

Aunque no se ha podido determinar si el vídeo corresponde a los últimos días o fue grabado antes de lo ocurrido con el influencer , se evidencia que hay dos mujeres que están discutiendo con uno de los vigilantes quien les manifiesta que no pueden entrar al lugar. Según las jóvenes no se explican el por qué este hombre tomó esa determinación si tenía pantalón y camiseta.

#Video Continúa la polémica en Provenza, dos mujeres denunciaron en sus redes sociales que no las dejaron entrar. El alcalde @FicoGutierrez reconoció que es un absurdo que las personas se sigan creyendo las dueñas del espacio público. #VocesySonidos pic.twitter.com/HWrMJKILk0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 25, 2024

"¿Nos está discriminando? La verdad, eso me altera demasiado, eso es racismo, me siento demasiado atacada, porque ¿cómo pueden pasar otras personas muy tranquilamente?, él ya nos vio", se escucha en el video.

Aunque no se ha podido determinar con exactitud el motivo de la restricción a las mujeres, las jóvenes también alegan racismo por su color de piel, situación que no ha conocido con exactitud y que hasta ahora es una especulación tanto de las jóvenes como de las personas que han visto la publicación y que alegan que la situación también podría obedecer a un supuesto código de vestuario.

Mientras las autoridades tratan de determinar qué es lo que está pasando en este sector de la capital de Antioquia, el alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, insistió que las personas se pueden vestir cómo quieran en el espacio público y dijo que estas situaciones no se pueden seguir registrando.

"Eso es un absurdo, eso no se puede permitir, eso es espacio público, una cosa es el derecho de admisión de cada uno de los establecimientos, pero en el espacio público no pueden sacar a nadie ni por cómo se vista o por cualquier otra razón. Increíble que estos casos se repitan y que uno vea que hay personas que creen las dueñas del espacio público, ya les hemos hecho las advertencias, si no cumplen ya vienen otro tipo de sanciones claras", manifestó Gutiérrez.

Finalmente, el mandatario aseguró que los habitantes de Medellín pueden tener la tranquilidad de salir sin tener que preocuparse por su admisión a un lugar público, ya que la administración distrital se encuentra trabajando para garantizar los derechos a la libre movilidad de las personas en la ciudad. Sin embargo, se recalcó que a estos espacios no podrán ingresar quienes delincan o estén obstruyendo la ley.