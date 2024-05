Cada día pagamos más por menos clases y más complicaciones: representante estudiantil U. Nacional

Desde la Universidad Nacional, algunos todavía reclaman que el acta que nombró a José Ismael Peña como nuevo rector no está vigente y, por lo tanto, no es valida para que asuma el cargo, como lo hizo hace días en una notaría de Bogotá. Según comentó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante estudiantil ante el Consejo Académico de la universidad, Felipe Campos, hoy están en “una crisis” por los miembros que “no respetaron la consulta universitaria”.

“Nosotros vemos un diagnóstico complicado, vemos que hay una crisis en la universidad como tal, provocada principalmente por estos cinco miembros que decidieron no respetar una consulta universitaria que, aunque no sea vinculante, representaba la legitimidad que puede tener un rector de la universidad y esto lo vemos complicado en este momento, pues sobre el Gobierno no tenemos en la vista que haya una intervención”, indicó.

Felipe Campos detalló que más allá del polémico proceso de elección de rector, a los estudiantes los afectan otras cosas, como el “paquete de reformas” que se están implementando actualmente en la universidad. Según explicó, esto representa un problema porque están cambiando la estructura y orientación de, por ejemplo, los posgrados. Ahora pagan más por menos clases y más “complicaciones”.

“Nos vemos afectados, pero es que también nos estamos viendo afectados por un montón de cosas más grandes que son, por ejemplo, los paquetes de reformas que están aplicando en la universidad, que, por ejemplo, la reforma a posgrados nos está afectando profundamente porque está cambiando toda la estructura y la orientación de los postgrados hacia una estructura más mercantiliza en la que nosotros cada día pagamos más, vemos menos clases y además tenemos más complicaciones para acceder a títulos y más complicaciones para poder desenvolvernos en el mundo profesional debido a una unificación”, aseveró.

En ese sentido, aclaró que, aunque el paro en el que están actualmente es por la elección de rector, hay otros factores que influyeron en la decisión. Principalmente, dijo, por “la reforma que está afectando”, incluso, el futuro de la acreditación de alta calidad de la U. Nacional, lo cual les preocupa.

“En este momento se está llevando una reforma a postgrados en la universidad, que es una de las razones principales por las que también estamos en este momento en paro. Esto está afectando fuertemente en varios sentidos, pero en principal eso, se están unificando los cursos, desapareciendo un montón de programas y desapareciendo también un montón de acreditaciones de alta calidad a futuro, lo cual nos perjudica no solo la imagen de la universidad, porque igual se sabe que los indicadores de la universidad y de rankings de las universidades tienen que ver con esto, sino también a nosotros como estudiantes, ya que vamos a ver menos cursos y se está dando también una disminución de créditos en los programas”, recalcó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: