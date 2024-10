Acueducto de Bogotá anunció más medidas para asegurar suministro de agua en Ciudad Bolívar

Con la instalación de una válvula, el Acueducto de Bogotá espera solucionar los problemas en la entrega de agua potable que se han reportado en los últimos días en la localidad de Ciudad Bolívar siendo motivo además de varias protestas y bloqueos por parte de la comunidad.

Se trata de una válvula mariposa de 24 pulgadas que estará en la línea Vitelma – Jalisco para así tener una alternativa de suministro desde el sistema Sur de Abastecimiento, apoyado por las plantas El Dorado y La Laguna. El proceso de instalación inició este miércoles, 30 de octubre, y la meta es que esté operativo el 10 de noviembre.

Esta estrategia se suma a la disposición de cuatro carrotanques más la terminación de obras como cambio de accesorios y empate de redes para usar el tanque de Sierra Morena.

Según el Acueducto de Bogotá, los problemas en el suministro y la baja presión del agua están relacionados con el consumo excesivo que a su vez está atado a las altas temperaturas, bajas lluvias y uso de tanques de reserva durante el racionamiento.

Publicidad

Pero, con las nuevas medidas, esperan atender en especial zonas como Candelaria La Nueva y San Francisco al seguir recibiendo agua desde los sistemas Chingaza y Norte.

En Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el líder social Javier Bonilla de Ciudad Bolívar, había comentado que los cortes de agua vienen desde hace tres meses, pero se complicó en los últimos días.

Publicidad

"Hay sectores donde hace más de dos meses no tienen agua, hay sectores de la localidad que, si bien se restablece el servicio, entonces un día se tiene agua, al otro día no se tiene agua o a los dos días no se tiene agua, luego vuelve y se restablece, pero es literalmente un hilito de agua en donde si usted con eso alcanzó a hacer algo bien, si no también”, dijo.