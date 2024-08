Acueducto de Bogotá pide ahorrar más agua, ¿volverá la restricción diaria?

La reciente alerta emitida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)sobre el consumo de agua en la ciudad ha puesto en duda la continuidad del actual esquema de restricciones. Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que retome los hábitos de ahorro que se habían consolidado en los primeros meses del año.

Según Avendaño, aunque Bogotá logró reducir el consumo de agua durante las fases iniciales de las restricciones, la situación ha empeorado en los últimos ciclos debido a un incremento en el consumo los días en los que no hay limitaciones.

Aumento en el consumo y posibles medidas

Durante una entrevista con Blu Radio, Avendaño expresó su agradecimiento a los bogotanos por sus esfuerzos anteriores, pero advirtió que el consumo ha subido significativamente en días sin restricción, alcanzando niveles de 17 metros cúbicos por segundo. Este aumento preocupa a las autoridades, que ya están considerando la posibilidad de regresar a un esquema más estricto de racionamiento si las condiciones no mejoran.

"Los bogotanos demostramos que habíamos aprendido a ahorrar cuando cambiamos a un esquema de un día por medio", explicó Avendaño.

Sin embargo, en los ciclos más recientes, hemos visto un aumento en el consumo en los días sin restricción. Es crucial que volvamos a los buenos hábitos que sabíamos mantener

Publicidad



La situación se agrava por la falta de lluvias en el sistema Chingaza, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad. Según Avendaño, las precipitaciones en agosto han sido alarmantemente bajas, alcanzando apenas el 60% de lo esperado, lo que ha llevado a una disminución preocupante en los niveles de los embalses.

Incertidumbre climática y el posible regreso a la restricción diaria

El cambio climático ha generado una gran incertidumbre en los patrones de lluvias, complicando la planificación y gestión del recurso hídrico en Bogotá. "El nivel de incertidumbre en el que nos ha puesto el cambio climático es evidente, especialmente con lo que hemos experimentado este año en el sistema Chingaza", señaló la gerente del acueducto.

Niveld e chingaza hoy

Publicidad

Aunque el pronóstico inicial para el año indicaba lluvias significativas en meses clave, estas no se materializaron, y el mes de agosto, históricamente lluvioso, ha sido especialmente seco. Ante esta situación, Avendaño advirtió que, si bien no se han tomado decisiones definitivas, no se descarta la posibilidad de regresar a un esquema de restricción diaria, similar al implementado en el primer semestre del año.

"Siempreestá sobre la mesa la posibilidad de volver a un esquema más restrictivo", dijo.

No quisiéramos llegar allá, pero una vez se termine agosto y veamos cómo cerraron las precipitaciones, tomaremos una decisión sobre si es necesario implementar medidas más severas

Uno de los puntos clave que Avendaño destacó es la necesidad de que los ciudadanos retomen los hábitos de ahorro de agua que demostraron durante los primeros ciclos de restricciones. La gerente subrayó que acciones simples, como reducir el tiempo de ducha o cerrar la llave mientras se enjabona o cepilla los dientes, pueden tener un impacto significativo en el consumo total de agua.

"El 58% del consumo en los hogares es para aseo personal", explicó Avendaño. "Esas pequeñas acciones cotidianas, como tomar conciencia del tiempo que pasamos en la ducha o cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes, son cruciales para mantener niveles de consumo que nos permitan garantizar el abastecimiento".

Publicidad

A medida que se acerca el final de agosto, la EAAB continúa monitoreando de cerca los niveles de los embalses y el comportamiento de las lluvias. Dependiendo de cómo evolucione la situación, la ciudad podría enfrentar nuevamente restricciones diarias para garantizar el suministro de agua en el mediano y largo plazo.