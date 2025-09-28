Adolescente de 17 años asesinó a joven por intolerancia en Bogotá: todo quedó en video

Un hecho de violencia conmocionó en las últimas horas a la comunidad del barrio La María, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Un adolescente de 17 años fue aprehendido por las autoridades, luego de ser señalado como el responsable de la muerte de un joven de 20 años, ocurrida en medio de una riña en vía pública.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados que adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre una confrontación en la zona. Al llegar al lugar, encontraron a un ciudadano con una herida en el pecho causada con arma cortopunzante. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero, debido a la gravedad de la lesión, falleció minutos después.

La rápida acción de la comunidad permitió que los agentes ubicaran al presunto agresor, quien residía en la misma vivienda de la víctima. El adolescente fue hallado en posesión del arma con la que, según los testimonios recolectados, habría ocasionado la herida mortal. Tras su aprehensión, el menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de homicidio.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido de este año, se han capturado 393 personas por homicidio en la ciudad. Asimismo, reiteró el llamado a los ciudadanos a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123.

