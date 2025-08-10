Adulto mayor perdió la vida tras ser lanzado de un Sitp en Bosa: quedó en video

Un caso ha generado gran indignación en los ciudadanos de Bogotá, gracias a la difusión de un video donde se puede observar una agresión a un adulto mayor, que lo llevó a la muerte.

La víctima mortal fue identificado como José Garcés Bravo, un hombre de 67 años que perdió la vida mientras viajaba en un Sitp en el barrio La Independencia, en la localidad de Bosa.

Los hechos se registraron el pasado sábado 19 de julio de 2025 sobre las 4:00 de la tarde, mientras se dirigía hacia su vivienda tras realizar diligencias personales.

En una entrevista con el Qhubo, la familia del hombre dio detalles del caso y la batalla judicial que han tenido que llevar.

Según relató Mercedes Garcés, una de las hijas de José, al interior del bus se presentó una fuerte discusión entre su papá y un joven, que posteriormente llevó a que lo golpeara y empujara.

"Recibió un fuerte golpe en la cabeza. Por eso queremos que se haga justicia”, comentó.

Publicidad

La familia explicó que el altercado inició porque una mujer no le quería dar paso a Garcés, que además tenía una discapacidad y debía usar un bastón para sostenerse. "En ese momento, esa mujer y el hombre que la acompañaba, quien es el agresor, empezaron a insultarlo, a empujarlo y tratarlo muy mal”.

En el video que circula en redes sociales se puede ver a un joven que lleva una camisa blanca, jeans y unos zapatos blancos, empujar al hombre de tercera edad, mientras los demás pasajeros observaban sin intervenir.

Luego de que el hombre estuviera en el suelo, el presunto agresor salió del bus, dijo varios insultos y se marchó. Por su parte, don José tuvo que permanecer más de 18 días en la clínica Medical Proinfo de Kennedy, donde perdió la vida.

Publicidad

La familia hace un llamado a la comunidad para brindar información que ayude a dar con el sujeto. Mientras tanto, avanzan las investigaciones.

"Él había sufrido una trombosis y, por eso, tenía pérdida de movilidad en una de sus piernas. Nunca se metía con nadie ni peleaba", añadieron.