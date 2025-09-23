Advierten a quienes compren bicicletas de segunda: si son robadas, pagarán los platos rotos

Sin duda, el hurto de bicicletas sigue generando dolores de cabeza a quienes viven en Bogotá. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por frenar este delito, continúa siendo pan de cada día. De hecho, en lo que va del año, la Policía ha detenido a más de 600 personas por el delito de receptación, es decir, por encontrarlas en posesión de bicicletas reportadas como robadas.



Comprar bicicletas robadas daría cárcel

Muchos desconocen que adquirir un vehículo de este tipo de forma irregular puede salir muy caro. El Código Penal Colombiano, en su artículo 447, señala que comprar elementos de procedencia ilegal podría generar condenas de entre dos y ocho años de cárcel. A esto se suman multas que van desde cinco hasta 500 salarios mínimos legales vigentes.

Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá recuerda a las personas interesadas en comprar una bicicleta de segunda que deben verificar previamente su origen en la plataforma Registro Bici Bogotá.

El procedimiento es sencillo: se ingresa al enlace oficial, se selecciona la opción “consultar información de la bicicleta”, se digita el número del serial y allí aparece el respectivo reporte.

Bicicleta. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Además, se recomienda revisar que el número de serie no esté borrado ni alterado, ya que esto indicaría manipulación. Con estas medidas no solo se evita un problema legal, sino que también se desincentiva el mercado de bicicletas robadas, que tanto afecta a la ciudadanía.



Seguridad y recuperación de bicicletas robadas en Bogotá

Gracias a los controles en la vía realizados por el grupo de Ciclorrutas de la Policía, el uso de la plataforma Registro Bici y el papel activo de la denuncia ciudadana, hasta el 31 de agosto se han recuperado y devuelto a sus dueños más de 1.200 bicicletas. Estas cifras representan un aumento del 87% en comparación con el mismo periodo de 2024.

De igual manera, las denuncias por hurto se redujeron en un 31%, con 1.595 casos menos reportados. Según las autoridades, este avance refleja el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las instituciones.

“El Registro Bici facilita identificar al propietario y comprobar la legalidad del vehículo. Además, en caso de pérdida, aumenta las posibilidades de recuperación en los operativos”, explicó César Restrepo, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea 123. Denunciar es clave para sancionar a los responsables y contribuir a que Bogotá sea una ciudad más segura para todos.