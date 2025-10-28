Advierten riesgo de desabastecimiento de energía en Bogotá: estas son las razones

El Concejo de Bogotá puso la lupa sobre el enorme riesgo de que la capital experimente apagones o racionamiento eléctrico tan pronto como el próximo año, debido a que la infraestructura de transmisión de electricidad que alimenta el centro del país está quedando insuficiente para la creciente demanda de sus habitantes.

La concejal María Victoria Vargas advirtió que, si no se toman acciones decisivas, incluso grandes proyectos como el Metro o el Regiotram enfrentarán dificultades para operar.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), en diálogo con Mañanas Blu, confirmó la existencia de un riesgo de racionamiento y señaló que, de hecho, ya existe una restricción de acceso a energía en el norte y occidente de la ciudad y los municipios aledaños.

Si los proyectos de transmisión detenidos por la revocatoria de licencias ambientales no se destraban, Bogotá podría tener un racionamiento eléctrico en 2026.



Proyectos clave paralizados

1. La línea de transmisión La Virginia Nueva Esperanza (aún esperando la emisión de la licencia ambiental).



2. La línea de transmisión Chibor 2 (lleva más de una década paralizada, con cinco años de retraso solo en el trámite de la licencia ambiental).

3. La línea de transmisión de Sogamoso (con el 50% de las torres montadas, pero el resto paralizado por demoras en trámites con el Gobierno nacional).

Las alertas sobre este riesgo no son recientes; el alcalde Carlos Fernando Galán ha estado "levantando las banderas rojas" por más de un año. La insuficiencia de las redes no es solo una amenaza futura; ya está generando consecuencias hoy en día. Los empresarios que buscan desarrollar nuevos proyectos industriales y de vivienda están teniendo problemas para obtener los permisos de conexión a la red, lo que está espantando inversiones en la Sabana de Bogotá.

En caso de una crisis de suministro, las zonas más vulnerables y que ya tienen restricciones son los municipios aledaños a Bogotá en el occidente y norte. Los sitios más expuestos a riesgo de desabastecimiento o cortes de energía son Tocancipá, Sesquilé, Gachancipá, Chía, Funza, Tabio y Tenjo

Mientras que servicios críticos como hospitales y el transporte público (como el Metro, debido a su ubicación) tendrían el suministro garantizado, hay zonas residenciales que podrían quedar sin electricidad durante la hora pico si no se construyen urgentemente las líneas de transmisión necesarias.

