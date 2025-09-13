Alcaldía de Bogotá dará apoyos económicos a población emberá en retorno o reubicación

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, aclaró este sábado que su compromiso con la atención integral del pueblo emberá mediante apoyos económicos está dirigida a la población que sí haya manifestado su intención de retornar a su territorio, reubicarse o integrarse localmente.

De acuerdo con la administración distrital, más de 780 hogares emberá iniciaron su proceso de retorno a los territorios de origen bajo condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad. Para garantizar la sostenibilidad de este proceso, el Distrito destinó una inversión superior a los $1.800 millones en transferencias monetarias, recursos que buscan brindar estabilidad a las familias en el momento de reincorporarse a sus comunidades.

La estrategia, articulada con el Gobierno Nacional, también incluye la instalación de Puestos de Mando Unificado que han servido para identificar riesgos, mitigar emergencias y dar acompañamiento integral a la población indígena durante su permanencia en Bogotá y su tránsito hacia el retorno.



¿Qué indígenas pueden acceder a los apoyos económicos que dará la Alcaldía de Bogotá?

No obstante, la Alcaldía aclaró que las transferencias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) no son compatibles con los lugares especiales de alojamiento, como los espacios de La Rioja o La Florida, ni con quienes permanecen en pagadiarios.

Esta disposición también aplica para quienes no manifiesten voluntariamente su interés en retornar, reubicarse o integrarse en la ciudad, ya que los apoyos económicos están reservados para los grupos focalizados dentro de la estrategia social.

La administración distrital insistió en que cualquier persona emberá que no haga parte de los procesos de retorno, reubicación o integración local no podrá acceder a los beneficios económicos o los perderá en caso de incumplir las condiciones establecidas.

📣 Atención | Distrito le cumplió al pueblo Emberá con las transferencias del retorno y las suspenderá a los hogares que ocupen La Rioja o La Florida https://t.co/EpHNZd0Akg pic.twitter.com/54EMCk8gy4 — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) September 13, 2025

La medida busca proteger los recursos públicos y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando distorsiones en el manejo de la política social, según dijo la Secretaría Distrital de Integración Social a través de un comunicado.

Asimismo, el documento explica que la población emberá identificada en el cabildo Jaidrúa, o quienes han recibido transferencias por estar en listados de pagadiarios o a través del Sisbén, deberán ser validados dentro de los criterios oficiales de la estrategia para recibir la ayuda una sola vez. El Distrito, a través de sus entidades, recopilará la información y realizará las verificaciones pertinentes.

La Alcaldía instó tanto a los beneficiarios como a las autoridades nacionales a garantizar la sostenibilidad del proceso y a preservar los recursos colectivos que aseguran el bienestar de las poblaciones más vulnerables.