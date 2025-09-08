Emberás en Bogotá se alistan para un nuevo plan de retorno a sus territorios

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, ha puesto en marcha un ambicioso plan de retorno escalonado para cerca de 1.800 personas de la comunidad indígena Embera, quienes, tras años de desplazamiento en la capital, regresarán voluntariamente a sus territorios ancestrales en Risaralda y Chocó.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, confirmó en diálogo con Mañanas Blu, que el plan arranca con la salida de aproximadamente 800 personas desde el Parque Nacional. Posteriormente, el miércoles se prevé el traslado de cerca de 500 a 550 personas desde La Rioja, y el jueves, alrededor de 450 personas desde La Florida.

Este no es un simple traslado, sino un esfuerzo coordinado que involucra a múltiples entidades, liderado por la Unidad para las Víctimas, y articulado con las alcaldías de Pueblo Rico y Bagadó, las gobernaciones de Risaralda y Chocó, y las autoridades tradicionales del territorio.

La implementación de este plan comenzó su fase de alistamiento el 2 de septiembre, asegurando que las condiciones para el regreso sean las adecuadas.

La principal causa de la presencia de estas familias Embera en Bogotá ha sido el desplazamiento forzado producto del conflicto armado. La consejera Mercado señaló que "la mayoría de las personas que llegaron en la ciudad 4 y 5 años es por cuenta del conflicto armado. Más o menos el 95, 98% de las personas en Vera que hoy están en la ciudad e han llegado producto del desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto".

Esta dramática realidad ha mantenido a estas personas lejos de sus hogares por periodos que oscilan entre tres, cuatro y hasta cinco años, esperando una solución duradera a su situación.

A pesar del enfoque colectivo del retorno, la consejera Mercado reconoció que existen casos individuales de personas que temen regresar a sus territorios debido a amenazas o riesgos personales o familiares. Estas valoraciones son realizadas por la Unidad para las Víctimas. Para aquellos que decidan quedarse en Bogotá, la Alcaldía ha diseñado una "ruta de integración local con un enfoque diferencial y especialmente designada para población víctima con pertenencia étnica".

