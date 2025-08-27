El 8 de septiembre comenzará el proceso de retorno de algunas comunidades emberá a los territorios

Después de registrarse algunos casos de violencia interna y la confirmación de un homicidio dentro de la UPI La Rioja, el distrito convocó a un consejo de seguridad para evaluar estrategias de mitigación.

Dentro de la reunión, se pidió a instituciones como la Policía y el ICBF que participen en mesas conjuntas que permitan reconocer los caso y así mismo acabar con la instrumentalización de menores que también ha sido impedimento para ejercer la autoridad en estos espacios tras las denuncias de violencia.

Por su parte, también se definió que desde el próximo 8 de septiembre comienza el retorno de una gran parte de la comunidad emberá. Entre tanto, el secretario general, Miguel Silva Moyano, confirma que por lo menos el grupo asentado en el Parque Nacional sería el primero en comenzar el retorno.

“Nosotros hemos venido con el Gobierno nacional y la Unidad de Víctimas, que ha venido acelerando el proceso de retorno, y es muy probable que en las próximas semanas tengamos un retorno exitoso a sus territorios. Pero aquellas que decidan quedarse en integración, tienen que acogerse a las normas del Parque Nacional”, afirmó el secretario general del Distrito.

Entre tanto, algunas versiones de reubicación de las comunidades en el predio del IDPAC en el salitre, la Consejera para las víctimas de Bogotá, Isabelita Mercado, aseguró que a pesar de ser un terreno con mayor viabilidad, las comunidades no ha aceptado el traslado, por lo cual no es una opción prioritaria para el distrito.

“Si bien, el IDPAC es el predio con mayor viabilidad, la comunidad aún no ha aceptado el traslado. Por eso, de manera paralela avanzamos en el proceso de retorno como solución duradera para esta población. Para la población que decida quedarse en la ciudad se activará un proceso de “integración local” que tiene un acompañamiento del Distrito en clave de garantía de derechos pero condicionado al cumplimiento de las normas de convivencia de la ciudad”, mencionó a través de su red social X