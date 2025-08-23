Autoridades investigan muerte de joven emberá en La Rioja: hay heridos

La Administración Distrital reportó el fallecimiento de un joven de la comunidad emberá en hechos de violencia ocurridos esta mañana en el asentamiento de La Rioja. Según las autoridades, la víctima sufrió una herida en el tórax durante una riña y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Santa Clara, murió debido a la gravedad de la lesión. En el mismo lugar también fue atendida una adolescente de 17 años con una herida en la cabeza, quien no aceptó ser trasladada a un centro médico.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsables. El Distrito recordó que había solicitado a los voceros embera cancelar la celebración que se desarrollaba en el asentamiento, por los riesgos que representaba para la población, especialmente para niños, adolescentes y mujeres gestantes.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que desde el momento que se conoció la celebración, se activó un PMU de carácter permanente para proteger a la comunidad emberá.

“Hacemos un llamado muy importante a la comunidad de emberá a la corresponsabilidad. Depende de ellos el bienestar de niñas y niños, pero también el bienestar de ellos. El cuidado es mutuo, desde el distrito tenemos toda la voluntad, pero necesitamos trabajar de la mano con ellos, con sus líderes que juegan acá un papel muy importante”, aseguró el secretario.

Como parte del plan preventivo, fueron trasladados decenas de menores a centros de protección del ICBF, algunos de ellos en procedimientos de emergencia, debido a que sus cuidadores se encontraban en estado de alicoramiento.

“Traslado de 41 niñas y niños al Centro Amar Corabastos, Centro Amar Mártires II y a uno de los Centros Proteger. Hoy se trasladaron 28 niñas, niños y adolescentes al Centro Abrazar, Amar Mártires I y II. Diez de las niñas y niños que habían sido trasladados al Centro Proteger el día anterior no pudieron ser entregados nuevamente a sus cuidadores, ya que al momento del regreso estos se encontraban en estado de alicoramiento”, se lee en el comunicado de la Alcaldía.

La Administración Distrital reiteró su rechazo a la violencia y aseguró que continuará con las medidas de protección y acompañamiento a la comunidad emberá, al tiempo que insistió en la necesidad de soluciones de fondo como el retorno o la reubicación de estas familias asentadas en Bogotá.