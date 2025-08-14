Publicidad

Bogotá  / Comunidad Emberá usaría menores para tareas "riesgosas e indebidas", según Distrito

Comunidad Emberá usaría menores para tareas “riesgosas e indebidas”, según Distrito

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró también que los funcionarios han sido amenazados por los indígenas asentados en el Parque Nacional.

Indígena Emberá.jpg
Indígena Emberá //
Foto: AFP
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 14, 2025 07:13 p. m.

A través de sus redes sociales, el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, denunció nuevamente a la comunidad Emberá que se encuentra en el Parque Nacional. De acuerdo con el funcionario, los indígenas estarían instrumentalizando menores en tareas riesgosas e indebidas que se están realizando en pleno espacio público.

“Desde Alcaldía de Bogotá le hemos solicitado la Policía Metropolitana y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañamiento a nuestros equipos en Parque Nacional. Se evidencia posible instrumentalización de menores en acciones de ocupación indebida y riesgosa del espacio público. Camiones con enseres, incluyendo pipetas de gas intentan descargar en espacio público”, dice Moyano en sus redes sociales

Distrito denuncia uso de menores en comunidad Emberá.png

El funcionario manifestó, además, que los equipos de la Alcaldía fueron amenazados de agresión física por la comunidad Emberá que se encuentra en esa zona del centro de la capital del país. Por lo mismo, pide el apoyo urgente tanto de la Policía como del ICBF.

Cabe recordar que esta no es la primera denuncia que involucra a miembros Emberá. La más reciente había sido el pasado 3 de agosto, cuando la Alcaldía de Bogotá encontró a varios menores indígenas en el Parque Nacional bajo los efectos del alcohol.

“A pesar de los esfuerzos de la administración distrital, durante las últimas horas, los equipos de la Alcaldía Mayor identificaron a niñas y niños sin acompañamiento adulto, transitando por zonas de alto riesgo, consumiendo residuos de botellas de alcohol y expuestos a dinámicas que comprometen gravemente su integridad física y emocional”, manifestaba el pronunciamiento de la Alcaldía.

