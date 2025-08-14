Comunidad Emberá usaría menores para tareas “riesgosas e indebidas”, según Distrito

A través de sus redes sociales, el secretario general de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, denunció nuevamente a la comunidad Emberá que se encuentra en el Parque Nacional. De acuerdo con el funcionario, los indígenas estarían instrumentalizando menores en tareas riesgosas e indebidas que se están realizando en pleno espacio público.

“Desde Alcaldía de Bogotá le hemos solicitado la Policía Metropolitana y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañamiento a nuestros equipos en Parque Nacional. Se evidencia posible instrumentalización de menores en acciones de ocupación indebida y riesgosa del espacio público. Camiones con enseres, incluyendo pipetas de gas intentan descargar en espacio público”, dice Moyano en sus redes sociales

El funcionario manifestó, además, que los equipos de la Alcaldía fueron amenazados de agresión física por la comunidad Emberá que se encuentra en esa zona del centro de la capital del país. Por lo mismo, pide el apoyo urgente tanto de la Policía como del ICBF.

Cabe recordar que esta no es la primera denuncia que involucra a miembros Emberá. La más reciente había sido el pasado 3 de agosto, cuando la Alcaldía de Bogotá encontró a varios menores indígenas en el Parque Nacional bajo los efectos del alcohol.

“A pesar de los esfuerzos de la administración distrital, durante las últimas horas, los equipos de la Alcaldía Mayor identificaron a niñas y niños sin acompañamiento adulto, transitando por zonas de alto riesgo, consumiendo residuos de botellas de alcohol y expuestos a dinámicas que comprometen gravemente su integridad física y emocional”, manifestaba el pronunciamiento de la Alcaldía.