Alcaldía de Bogotá rechaza violencia y anuncia sanciones tras caos en concierto de Damas Gratis

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó de manera categórica los hechos de violencia ocurridos la noche del 6 de agosto en el Movistar Arena, durante el concierto de la agrupación “Damas Gratis”, y anunció consecuencias para quienes ocasionaron los disturbios.

Según las autoridades, cientos de personas violentaron los filtros de seguridad, destruyeron la puerta 5 e ingresaron a la fuerza, provocando riñas que obligaron a cancelar el evento como medida preventiva para proteger a asistentes y trabajadores.

“La Secretaría de Gobierno, a través del Sistema de Gestión de Alertas (SUGA), activó oportunamente los protocolos de atención interinstitucional. Desde el momento en que se evidenciaron situaciones de riesgo, el SUGA emitió alertas tempranas y coordinó acciones con los equipos de seguridad privada, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y los organismos de emergencia, para mitigar el impacto, salvaguardar la vida de los asistentes y acompañar la decisión de cancelar el evento como medida responsable”, se lee en el comunicado de la Alcaldía.

En este sentido, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, advirtió que quienes porten armas blancas en espectáculos serán tratados como delincuentes. “Vale la pena señalar que las personas que cometieron estos actos serán debidamente identificadas y judicializadas. No podemos permitir que la violencia se apropie de espacios culturales de los que puede disfrutar la ciudadanía. En Bogotá nos sentimos orgullosos de la oferta cultural que tenemos, por lo que condenamos y castigamos todo tipo de violencia que pueda perjudicarla”, afirmó el secretario.

Concierto Damas Gratis en el Movistar Arena Foto: captura redes sociales

Entre las medidas anunciadas también se aseguró que se reforzará la vigilancia con cámaras y reportes ciudadanos, se aumentará el número de equipos de verificación en campo, se revisarán los planes de contingencia, se fortalecerá la coordinación anticipada con organizadores y se impulsarán campañas de cultura ciudadana.

Por su parte, el secretario de Salud, Gerson Bermont, rechazó los ataques al personal médico y también anunció consecuencias. “Fue un ataque a la misión médica, que está protegida por tratados internacionales y que no podemos permitir en el Distrito. Denunciaremos a los actores de estos actos violentos y protegeremos al personal de salud y a la misión médica en estos eventos culturales”, enfatizó.

Publicidad

El Movistar Arena, por su parte, aseguró que el evento cumplía con todos los protocolos de seguridad exigidos y que la decisión de cancelarlo fue tomada junto al Puesto de Mando Unificado para salvaguardar la integridad de los presentes.

“El Movistar Arena se caracteriza por brindar, de manera pacífica, segura y ordenada, conciertos y espectáculos para todo tipo de público. Nos solidarizamos con las personas afectadas y demás asistentes. Agradecemos a los aliados, promotores, artistas, medios de comunicación, periodistas, influenciadores y público en general, que han demostrado gestos de apoyo frente a lo sucedido”, se lee en el comunicado.

Finalmente, reiteraron su compromiso con escenarios seguros y su disposición para colaborar en las investigaciones sobre los lamentables hechos.