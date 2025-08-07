¿Faltó policía en concierto de Damas Gratis? Esto dijo el Movistar Arena sobre seguridad

Miembros del Movistar Arena, de la mano de las autoridades y la Alcaldía Mayor de Bogotá comenzaron a trabajar en conjunto en pro a dar con los responsables de los hechos de violencia que se registraron en la noche del miércoles, 6 de agosto, durante el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

A través de un comunicado, el recinto respondió varias dudas en torno a lo que sucedió en este lamentable hecho, en especial a los que aseguraron en redes sociales que el sitio no contaba con las medidas de seguridad suficientes que permitieron que esto pasara en el sitio.

Batalla campal en el Movistar Arena // Foto: redes sociales

¿No hubo presencia de autoridades en el Movistar Arena?

A través de un comunicado, el recinto aseguró que realización del evento contó con la autorización de la Secretaría de Gobierno, IDIGER, Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Nacional, además que “se llevó a cabo con los protocolos de seguridad requeridos”, los cuales, según dijeron, fueron reforzados por voluntad propia.

“Durante el desarrollo del Evento, previo a la presentación del artista principal, sobre las 8:40 pm, cientos de personas violentaron los filtros de seguridad, destruyendo la Puerta 5, ingresando a la fuerza y provocando riñas al interior del Movistar Arena. Ante lo sucedido y con el fin de garantizar la seguridad e integridad de asistentes, colaboradores e infraestructura se tomó la decisión, en conjunto con el Promotor y el Puesto de Mando Unificado (PMU), de cancelar el evento y evacuar al público”, explicaron sobre lo sucedido.

Movistar Arena se pronuncia por hechos de violencia durante concierto de Damas Gratis // Fotos: Movistar y redes sociales

Asimismo, resaltaron el trabajo de la mano con el PMU que permitió la presencia de autoridades en el sitio y mencionaron que, por fortuna, solo hubo heridos leves al interior que fueron trasladados a centros de salud usando los medios del recinto y activando todos los protocolos de seguridad necesarios.

“Reiteramos nuestra total disposición para continuar colaborando con las autoridades correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos. La Paz es responsabilidad de todos y, por lo tanto, es deber de todos cuidar y proteger cualquier escenario para que sean lugares seguros”, puntualizaron.



¿Qué pasará con futuros eventos en el Movistar Arena?

En otro comunicado, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, en donde confirmaron que “se elevarán las exigencias” para evitar los mismos hechos en futuros eventos y, al igual que el Movistar, explicaron que el evento contó con apoyo de autoridades para mitigar el impacto y salvaguardar la vida de las personas.

Publicidad

“La violencia no es igual a euforia. No vamos a permitir que unos pocos, con comportamientos violentos, nos obliguen a limitar la oferta cultural de la ciudad. Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. Habrá consecuencias para quienes no respetan la ley ni la vida. No permitiremos que los violentos se salgan con la suya”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

Ante eso, desde el Distrito anunciaron una serie de medidas que serán tenidas en cuenta no solo para este recinto, sino para todos los eventos de entretenimiento de la ciudad esperando mejorar la seguridad para los asistentes, las cuales son:

