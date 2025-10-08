Alcaldía de Bogotá recupera zonas de Chapinero con jornada que retiró 20 toneladas de basura

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Alcaldía Local de Chapinero, adelantó una nueva jornada de Operación Espacio Público, durante la cual se recolectaron 20 toneladas de residuos mixtos en los alrededores de los centros comerciales Héroes y Unilago.

El operativo, que se desarrolló entre las calles 77 y 80 y entre la Carrera 16 y la Autopista Norte, permitió recuperar zonas invadidas, atender problemáticas sociales y realizar labores de limpieza, embellecimiento y sensibilización con comerciantes y ciudadanos del sector.

En total, se intervinieron cinco puntos críticos de arrojo clandestino de basura, donde además de las 20 toneladas de residuos se retiraron 11 llantas y se embellecieron 25 metros cuadrados de espacio público en la Calle 77 con Autopista Norte.

Retiran basura de Chapinero, Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Durante la jornada, 16 establecimientos comerciales recibieron acompañamiento y orientación sobre el manejo adecuado de residuos sólidos dentro y fuera de sus locales. Asimismo, cinco establecimientos y una vendedora informal fueron sensibilizados sobre la extensión comercial y la prohibición del uso de cilindros de gas en el espacio público.



La Operación Espacio Público continuará con acciones de sostenimiento en la zona, incluyendo labores de embellecimiento, hidrolavado y control de vectores mediante fumigación. Además, estas intervenciones se extenderán a otros puntos críticos de la localidad: “Operación Espacio Público continuará en todas las localidades. Iremos todas las semanas, todos los días, a todos los sectores. Hay que cambiar el comportamiento de la ciudadanía para tener una mejor ciudad”, afirmó Danilson Guevara, de la Secretaría de Gobierno.

Durante la jornada, el equipo de la Secretaría de Integración Social abordó a 10 personas habitantes de calle, a quienes se les ofreció atención mediante la oferta institucional. No obstante, en esta ocasión, ninguno aceptó el acompañamiento.