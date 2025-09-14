Alcaldía de Galán se puso las 'pilas' con los Emberá: no habrá más plata por este motivo

La Alcaldía Mayor de Bogotá continúa trabajando en la entrega de apoyos y ayudas a la comunidad Emberá, como parte de las medidas para garantizar el bienestar ciudadano y cumplir con la promesa de ofrecer transferencias que faciliten su proceso de retorno.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, más de $1.800 millones han sido invertidos en transferencias monetarias, recursos que han llegado a 780 hogares. Este esfuerzo hace parte de uno de los procesos de retorno más grandes adelantados desde Bogotá en conjunto con el Gobierno Nacional.

Roberto Carlos Angulo, secretario de Integración Social, señaló que la iniciativa busca honrar los compromisos adquiridos con la comunidad indígena, la Unidad de Víctimas y otras entidades estatales. “Ese era nuestro compromiso, nuestro compromiso con el pueblo Emberá, nuestro compromiso con la Unidad de Víctimas”, enfatizó.



Galán advirtió sobre transferencias condicionadas

La Alcaldía informó que quienes decidan permanecer en los alojamientos temporales de La Rioja y La Florida no seguirán recibiendo el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), ya que estas transferencias no son compatibles con la permanencia en dichos espacios.

“A todos los hogares que ocupen La Rioja y La Florida les serán suspendidas sus transferencias monetarias del Distrito”, advirtió Angulo.

La medida aplicará a todas las modalidades de apoyo, incluyendo listados de pagadiarios, Sisbén o procesos de víctimas con pertenencia étnica. El secretario explicó que el propósito es proteger los recursos públicos y garantizar que las ayudas lleguen a quienes participen de manera activa en los procesos de retorno, reubicación o integración.

Acompañamiento integral para la comunidad Emberá

El Distrito recalcó que el acompañamiento no se limita a la entrega de recursos económicos. También se han dispuesto puestos de mando unificado para identificar riesgos, garantizar seguridad y reducir emergencias. A esto se suma el acceso a servicios sociales y el acompañamiento institucional durante el proceso de traslado.

Las autoridades insisten en que estas medidas buscan asegurar un retorno digno y sostenible para las familias Emberá, al tiempo que se preserva el orden en la ciudad. “Si es población en retorno, en integración local o residentes habituales, cualquiera de ellos será suspendido del IMG si permanece en estos lugares especiales de alojamiento”, reiteró Angulo.

Con este anuncio, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad Emberá a respetar los lineamientos establecidos y exhortó a las autoridades nacionales y locales a mantener un trabajo conjunto que permita a los hogares reconstruir su vida con seguridad, dignidad y plenas garantías.