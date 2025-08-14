Andrea Mora asume la dirección del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

La licenciada en Artes Escénicas Andrea Mora Manrique fue designada como nueva directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR), entidad adscrita a la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Su llegada ocurre dos meses después del fallecimiento de su antecesora, Ana María Cuesta León, quien dejó un legado significativo en la defensa de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas del conflicto armado.

Ana María Cuesta, socióloga con maestría en Estudios Políticos y Sociales, dirigió el CMPR desde noviembre de 2023 hasta su muerte, el pasado 11 de junio, a los 39 años.

Ana María Cuesta León Foto: Instagram Centro de memoria

Durante su gestión impulsó proyectos emblemáticos como Ausentes, estrellas presentes, el jardín de la memoria, No es hora de callar y la exposición Exhumar la memoria, fortaleciendo la visibilización de las víctimas y los procesos de reparación simbólica. La Alcaldía de Bogotá le otorgó de manera póstuma la Orden Civil al Mérito Policarpa Salavarrieta en reconocimiento a su entrega y compromiso.

El deceso de Cuesta estuvo rodeado de polémica. La Superintendencia Nacional de Salud abrió una investigación administrativa contra la EPS Famisanar y Colsubsidio, luego de que se conociera que su muerte estuvo relacionada con la falta de entrega de un medicamento vital, a pesar de que un fallo judicial había ordenado suministrarlo.

Andrea Mora, quien desde 2019 hace parte del CMPR, se ha desempeñado como integrante del Equipo de Pedagogía y coordinadora del equipo de Pedagogías de la Memoria. En estos cargos desarrolló metodologías innovadoras para la enseñanza de la memoria histórica a través de la literatura infantil, el arte textil y la escritura, con especial énfasis en la niñez y las comunidades.

Actualmente, cursa una maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con experiencia internacional como asistente de investigación en la Universidad de Bellas Artes de Zúrich, en colaboración con el Ministerio de Cultura.

El reto de Mora será continuar el trabajo de su antecesora y fortalecer los procesos de pedagogía, participación ciudadana y construcción de paz en Bogotá, en un contexto en el que la memoria histórica sigue siendo clave para la reconciliación y la garantía de no repetición.