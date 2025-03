ANI socializará el proyecto de ampliación del aeropuerto El Dorado en audiencia púbica

El proyecto que fue presentado desde el 2024, será socializado a comunidades y autoridades municipales y nacionales como de Bogotá y de Funza, áreas en las que el aeropuerto El Dorado tiene injerencia. Así mismo, desde la ANI confirman que la socialización del proyecto se hará mediante audiencia pública donde se explicará el proyecto en detalles que tiene el objetivo principal de la expiación de la terminal aérea.

Por su parte, entre los detalles entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto de asociación público privada (APP) está diseñado para que las capacidades de operación aumenten a 73 millones de pasajeros al año, puesto que se tiene preciso aumentar en un 118% la capacidad total y la expansión del muelle nacional en 29.530 m² y del muelle internacional en 121.710 m².

Así mismo, el proyecto contempla la ampliación de las posiciones de parqueo de los aviones hasta en 30 espacios para completar 129. Es decir, pasar de 39 a 75 puentes de abordaje. Además, en temas de infraestructura, está proyectado la construcción de una nueva terminar de carga y la expansión de la pista norte del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá.

“La Audiencia Pública se realizará el próximo martes 01 de abril de 2025, a partir de las 9:00 a.m, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco y pueden participar no sólo las personas que se inscribieron previamente en los puntos definidos por la ANI junto con el Originador, si no también las personas interesadas en conocer el proyecto .” Afirma el director de la ANI, Óscar Yarzagaray

El denominado proyecto El Dorado EDMAX, surge a través de una propuesta presentada por un inversionista privado, que en el caso de la licitación fue Odinsa Aeropuertos SAS, que se quedó con el contrato y será el encargado de la responsabilidad estructural , financiación y desarrollo de la obra.