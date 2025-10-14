Aparece video de balacera en Engativá que dejó heridos a tres extranjeros

Un barrio tranquilo terminó convertido en una zona de caos y miedo cuando varios disparos rompieron la calma del sector Unir, en Engativá. Eran alrededor de las tres de la tarde del domingo 12 de octubre cuando dos hombres en motocicleta llegaron hasta un local comercial y abrieron fuego sin mediar palabra. El ataque, que quedó registrado en video, es ahora una de las principales pruebas que analizan las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El hecho dejó tres personas heridas, todas de nacionalidad venezolana, con edades entre 32 y 47 años. Testigos aseguraron que el ataque fue tan rápido que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Tras disparar, los agresores huyeron a toda velocidad, dejando a las víctimas gravemente heridas en el lugar.

Heridos están fuera de peligro, según la Policía

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados llegaron rápidamente al sitio y activaron el plan candado en la zona para dar con el paradero de los responsables. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Engativá, donde recibieron atención médica oportuna. Fuentes locales confirmaron que ya fueron dadas de alta, luego de comprobarse que su estado de salud es estable.



El comandante de la Policía de Engativá informó que, según las primeras investigaciones, los disparos se habrían realizado con un arma traumática, aunque no se descarta que haya sido modificada para causar más daño. La Sijín y la Fiscalía adelantan la investigación y revisan las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar para identificar la motocicleta y a los responsables del ataque.



Posible ajuste de cuentas en Engativá

Aunque el caso sigue en investigación, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o una retaliación entre bandas delincuenciales que operan en el sector. Esta hipótesis toma fuerza por la manera en que se ejecutó el ataque: directo, rápido y sin mediar palabras.

Mientras continúa la investigación, la comunidad espera que las cámaras de seguridad permitan capturar a los responsables. Engativá, una de las localidades más pobladas de Bogotá, ha sido escenario reciente de varios hechos violentos y hurtos, situación que mantiene a los habitantes en alerta.