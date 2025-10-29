Arranca el Primer Congreso de la Bogotaneidad con temas de cultura, desarrollo social y económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio inicio al Primer Congreso de la Bogotaneidad, un espacio que busca reflexionar sobre la identidad, la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en la capital. Bajo el lema “Bogotá se piensa para transformar”, este encuentro reúne a académicos, artistas, líderes sociales y ciudadanos para debatir sobre el papel de la 'bogotaneidad' en la construcción de una ciudad más incluyente, solidaria y sostenible.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se llevará a cabo durante varios días con conferencias, paneles y talleres en los que se abordarán temas como el reconocimiento de la diversidad, la convivencia, el espacio público y la memoria colectiva. La iniciativa busca que los bogotanos se reconozcan como parte de una comunidad diversa, donde el respeto por las diferencias sea el punto de partida para el desarrollo social.

Durante la apertura, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, destacó que este congreso es una oportunidad para “repensar quiénes somos como ciudadanos, cómo nos relacionamos y qué valores queremos proyectar como capital del país”. Asimismo, invitó a los asistentes a aportar desde sus experiencias a la construcción de una nueva narrativa de ciudad basada en el cuidado, la empatía y la corresponsabilidad.

El Congreso de la Bogotaneidad forma parte de la estrategia distrital “Bogotá se piensa para transformar”, un proceso de diálogo ciudadano que busca fortalecer la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia en cada una de las localidades. De esta manera, la administración distrital reafirma su compromiso con la promoción de una ciudad más humana, donde las diferencias culturales y sociales sean motivo de encuentro y no de división.



Con este congreso, Bogotá da un paso importante hacia la consolidación de una identidad colectiva que refleje la riqueza y pluralidad de sus habitantes. Se espera que las conclusiones del encuentro sirvan como base para futuras políticas públicas de cultura ciudadana y convivencia, que contribuyan a fortalecer el tejido social y la transformación positiva de la capital.