Arrancó la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

La inauguración oficial se llevó a cabo en el Palacio de San Francisco, en el centro de la ciudad, que será la sede principal de esta primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la Plaza Cultural La Santamaría, donde se llevó a cabo el acto inaugural con un show inmersivo de luces llamado “La casa común”, en el que todos los asistentes desde las gradas hicieron parte de la obra. La plaza se transformó en una “maloca luminosa” que combinó artes escénicas, música sinfónica, literatura y artes visuales.

El evento incluyó la presentación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá. El escritor Juan Gabriel Vásquez aportó un texto dedicado a Bogotá y además, se presentaron puestas en escena e intervenciones musicales. La participación de México, país invitado, se destacó con esculturas que figuraban en el centro de la puesta en escena.

Más de 30 escenarios y obras gratuitas: arranca en la capital la Bienal Internacional BOG25

Además de los 50 artistas convocados bajo la curaduría central, los ciudadanos podrán disfrutar de obras de artistas barriales, populares y de curadurías independientes que estarán abiertos al público durante 51 días en distintos lugares de la ciudad con muestras, proyectos y exposiciones. En total, son más de 200 artistas de 12 países los que harán parte de la programación.



“Yo como alcalde de Bogotá voy a disponer todo lo necesario para que además de BOG25, tengamos en dos años BOG27 y sea abrazada como propia por los bogotanos y por el ecosistema cultural y creativo de la ciudad. Un ecosistema que ha logrado una madurez importante en los últimos años y que hace necesaria una plataforma de arte público de estas dimensiones”, afirmó Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá.

Por su parte, la secretaria de cultura de méxico, Ana Francis Mor, subrayó en entrevista con Blu Radio: “Quiero decirles que hacer una bienal de arte no es cualquier cosa y aquí la están haciendo en grande, la están haciendo con muchísima calidad y la están haciendo pública. Casi todo está en el espacio público, es de acceso gratuito y eso me parece un gran acierto en términos de política pública y en términos de riesgo artístico”.

El evento estuvo encabezado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, acompañado del secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar; la secretaria de Cultura de Ciudad de México, Ana Francis Mor; el presidente de Davivienda, Javier Suárez, y el equipo curatorial que hizo posible la organización de la muestra.