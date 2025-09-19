Bogotá abre la puerta al arte con Bienal BOG25 y Ciudad de México como invitada especial

La capital colombiana celebrará a partir de este sábado y durante 51 días la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, una fiesta que busca poner a Bogotá en el mapa de la cultura mundial y que en esta primera edición tendrá a Ciudad de México como invitada de honor.

La Bienal, que concluirá el 9 de noviembre, será "un hito" no solo para la ciudad sino para Colombia, según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pues es el primer evento cultural de estas características en el país.

En total, participarán más de 200 artistas de 12 países que presentarán sus espectáculos en 18 espacios de la ciudad, tales como parques, museos, centros culturales, edificaciones emblemáticas y patrimoniales e incluso avenidas.

"BOG25 propone una nueva mirada a la ciudad, a su arquitectura, al espacio público, y una nueva conversación sobre la experiencia de vivir en Bogotá", y es también "una gran vitrina para conocer diversas propuestas, formatos, narrativas y dispositivos que son referente del arte contemporáneo en Colombia, Latinoamérica y el mundo", señaló la Alcaldía.



#BOG25 llega para convertir a Bogotá en un gran museo abierto.

Del 20 de septiembre al 9 de noviembre, más de 200 artistas de 12 países llenarán la ciudad de arte contemporáneo.



La inauguración tendrá lugar en la plaza de toros La Santamaría, transformada en plaza cultural tras la prohibición de la tauromaquia en el país, que este sábado se convertirá en "una maloca luminosa" que albergará una experiencia teatral inmersiva llamada 'La Casa Común'.

"Con Ciudad de México como invitada de honor, la Plaza Cultural La Santamaría, en el centro de Bogotá, tendrá un protagonismo especial gracias a las esculturas de ocho metros de altura de la artista Amaranta Almaraz y la intervención musical de la reconocida DJ Ali Gua Gua", señalaron los organizadores.



Música, literatura y teatro en Bogotá

En la velada inaugural también participarán la Orquesta Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá, que interpretará una pieza inédita de la compositora Ana María Romano; el escritor Juan Gabriel Vásquez, las compañías de artes escénicas Mapa Teatro y La Ventana Producciones, y las agrupaciones musicales Savan y Ghetto Soundsystem.

Antes de la inauguración, el alcalde y su secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo Escobar, harán un recorrido por las sedes de la Bienal que están a lo largo del Eje Ambiental, un espacio público del centro de la ciudad proyectado por el arquitecto Rogelio Salmona que incluye parques y calles peatonales.

Ese recorrido comenzará en el Palacio de San Francisco, un edificio neoclásico diseñado en 1917 por el arquitecto francés Gastón Lelarge, que albergó la Gobernación de Cundinamarca y cuya fachada fue restaurada este año, y concluirá en La Santamaría.

Entre los invitados internacionales destacan la Real Banda de Gaitas de Galicia, que se presentará el martes 23 frente al Palacio de San Francisco, así como las artistas plásticas mexicanas Mónica Mayer, Pilar Cárdenas y Yunuen Díaz.

"La BOG25 es el evento internacional más importante de Bogotá y Colombia en el ámbito de las artes plásticas, que no solamente posiciona a Bogotá como una capital cultural del mundo, sino que dinamiza del turismo cultural, la economía creativa y la regeneración de espacios urbanos", indicó la Secretaría de Cultura.