"Arranque que me van a matar": momento de tensión se vivió en un TransMilenio

Un viaje tranquilo en TransMilenio, por poco termina en una tragedia para algunas personas que se movilizaban en una ruta este 11 de febrero, pues por poco se da una fuerte agresión por un presunto robo y uno de los implicados suplicaba que arrancaran el articulado porque “lo iban a matar”.

Lo cierto es que se conoció que la persona que pidió al bus que arrancara era realmente un ladrón, quien buscó refugio dentro del articulado para escapar debido a que se acaba de robar una maleta y los dueños estaban buscando recuperar sus artículos personales, incluso, en el video que se hizo viral en TikTok se pudo ver en un momento el uso de un arma blanca.

“¿Dónde está mi maleta?”, le dijo uno de los jóvenes a esta persona, mientras a gritos pedía que arrancara porque lo iban a matar, mientras otras personas (asustadas) también pidieron al conductor que lo hiciera para evitar que se diera algún momento de mayor tensión o una escena trágica.

Sin embargo, se supo que el TransMilenio no logró salir de la estación, pues los afectados alcanzaron a avisar a un policía que estaba en otro vagón y este le pidió al articulado que se detuviera y así pudieron detener a esta persona que, incluso, se encontraba armada en medio de la discusión y alcanzó a herir a una de las víctimas del robo.



Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y todo quedó en la discusión y la intervención de la Policía. Sin embargo, sí fue un momento de tensión para las personas que se encontraban en ese momento en el articulado que no entendían que estaba sucediendo y temían que se diera lo peor sin saber el contexto de la situación.

La Policía evitó que el ladrón fuese agredido por parte de las personas que estaban en el articulado.