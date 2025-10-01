Así cayeron los del ‘BMW’: hubo persecución y tiroteo en Bogotá

La persecución policial que atravesó varias avenidas de occidente en Bogotá terminó con la captura de dos integrantes de la banda conocida como los del BMW, señalados de protagonizar al menos cuatro robos de vehículos en la capital. Uno de los detenidos es un adulto, mientras que el otro es un adolescente con antecedentes por hurto.

El último golpe de la estructura ocurrió en el barrio La Estrada, donde los delincuentes abordaron a un ciudadano y, bajo amenazas con un revólver modificado, le arrebataron su vehículo. La víctima no se quedó quieta, ya que siguió a los ladrones a distancia y alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió activar un plan candado en la localidad de Fontibón.

La persecución avanzó hasta la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza, donde los uniformados interceptaron la camioneta en medio de un cruce de disparos. En el operativo se incautó el arma de fuego con la que habrían intimidado a las víctimas y se descubrió que el vehículo en el que se desplazaban había sido robado semanas atrás en otra localidad de Bogotá, además de portar placas falsas.

Las autoridades confirmaron que esa misma camioneta había sido usada el 24 de septiembre para hurtar otro automotor en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. Con estas pruebas, la Fiscalía asumió el caso y definirá la situación judicial de los capturados.

