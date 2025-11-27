Aval Banca de Inversión estructurá el cierre financiero del nuevo estadio de Bogotá

Sencia, la desarrolladora del proyecto de construcción del nuevo estadio de Bogotá, anuncia la selección de Aval Banca de Inversión como estructurador financiero para fomentar el cierre del proyecto.

El proyecto no solo incluye el nuevo estadio sino que abarca un compleo cultural y deportivo de 167.000 metros cuadrados. El desarrollo incluye un estadio para 50.000 especatadores, un auditorio filarmónico, un hotel, restaurantes, tiendas, escenarios deportivos, entre otros.

La búsqueda de financiación va por buen camino, según los desarrolladores, se han recibido respuestas del sondeo de mercado de la banca local, por un valor que supera 2,3 veces las necesidades de deuda del proyecto.

"En el marco del proceso liderado por Aval Banca de Inversión, presidida por Luis Carlos Sarmiento Carvajal, las debidas diligencias adelantadas por los asesores externos indican que el riesgo del proyecto está adecuadamente evaluado. Dicho análisis refleja la disciplina técnica detrás de Sencia, que cumple estándares internacionales, generan confianza en el mercado y permitirá hacer realidad este gran proyecto", señaló el Sencia en un comunicado.



Como estructurador financiero, Aval Banca de Inversión lidera una revisión integral en los frentes técnico, comercial, legal, financiero y de seguros, asesorando a Sencia en su estrategia y modelo económico de costos, ingresos, CAPEX, OPEX y estructura de capital, así como articulando las necesidades contractuales requeridas por financiadores y aportantes de capital. Aval Banca de Inversión, a su vez, cuenta con la participación de firmas internacionales para la validación de dicho proyecto: JLL, Infrata, PwC, Marsh y Cuatrecasas.

Para Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, la selección de Aval Banca de Inversión marca un punto decisivo en la ruta hacia el cierre financiero y confirma la madurez de un proyecto concebido para transformar el entorno urbano, dinamizar la economía y entregarle a Bogotá un ecosistema de experiencias infinitas que esté a la vanguardia de las tendencias globales, con ingeniería de primer nivel y un profundo compromiso con la sostenibilidad.