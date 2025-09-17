En vivo
Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bloqueos HOY en la calle 26 en Bogotá: afectadas estas estaciones de TransMilenio

Bloqueos HOY en la calle 26 en Bogotá: afectadas estas estaciones de TransMilenio

El grupo de manifestantes se ubica frente al centro comercial Gran Estación y Vive Claro. En el punto hacen presencia autoridades y personal de la Alcaldía.

Bloqueos HOY en la calle 26.jpg
Bloqueos HOY en la calle 26 //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, un grupo de manifestantes bloqueó el paso vehicular en la calle 26 frente al centro comercial Gran Estación, lo cual generó un fuerte problema de movilidad y la falta de operación de algunas estaciones de TransMilenio sobre esta avenida de la capital del país.

De acuerdo con información de autoridades, el grupo de manifestantes se trata de los docentes de la ADE que reclaman incumplimientos por parte de la Alcaldía de Bogotá. En el punto llegó personal del Distrito y policías para hacer acompañamiento a la manifestación en este punto de la capital.

Bloqueos HOY en la calle 26 (1).jpg
Bloqueos HOY en la calle 26 //
Foto: suministrada

Algunas estaciones de TransMilenio afectadas

A través de redes sociales, la empresa anunció problemas en algunas rutas y el cese de operaciones parcial de la estación Salitre El Greco-Vive Claro, además del retorno de operación en:

  • Estación Avenida Rojas.
  • Estación Corferias.

"Los servicios de TransMilenio en este lugar están detenidos en la estación Av. Rojas - UNISALESIANA (hacia el oriente) y en estación Corferias (hacia el occidente)", añadieron.

En desarrollo.

