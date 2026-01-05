Bogotá flexibiliza oferta de servicios sociales para migrantes por situación en Venezuela

Ante la incertidumbre política y social que atraviesa Venezuela y el posible aumento del flujo migratorio hacia Colombia, la Alcaldía de Bogotá anunció una flexibilización de su oferta de servicios sociales dirigidos a población migrante.

La medida busca garantizar atención oportuna y diferencial en áreas clave como primera infancia, salud, educación, alojamiento temporal y acompañamiento psicosocial, en un contexto que podría generar nuevas presiones humanitarias en la capital del país.

El anuncio fue hecho por el secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo, quien aseguró que la ciudad se viene preparando desde hace varios días para atender posibles contingencias derivadas de la situación en el país vecino.

Según explicó, la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido clara: “Las puertas están abiertas, flexibilizamos los servicios que han atendido población venezolana en todos estos años”.



Angulo indicó que, aunque la vocería sobre la posición geopolítica del Distrito frente a Venezuela corresponde exclusivamente al alcalde, desde el sector social la prioridad es facilitar la transición que están viviendo miles de personas.

La ciudad se pone al servicio de habilitar esa transición, desde los servicios sociales. Ya sabemos hacer esta atención diferencial porque llevamos varios años atendiendo población migrante señaló Roberto Angulo.

En ese sentido, el secretario explicó que todos los programas diferenciales existentes se mantendrán vigentes y, además, serán flexibilizados para responder con mayor rapidez y amplitud a la posible llegada de nuevos migrantes.

Entre estos servicios se encuentran los jardines infantiles, los centros Amar y Abrazar, así como las estrategias de transferencias monetarias y la atención en pagadiarios, una modalidad de alojamiento informal ampliamente utilizada por población migrante recién llegada.

Uno de los énfasis de la estrategia distrital está en la atención a la infancia: “Son servicios diseñados precisamente para hogares que llegan sin saber a dónde ir, y toda esa oferta se flexibiliza para esta contingencia”, explicó Angulo.

En 2025, la Secretaría Distrital de Integración Social atendió a más de 87.000 migrantes en Bogotá, a través de distintos programas y estrategias. Una parte importante de esta atención se realiza en el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), ubicado en el barrio Samper Mendoza, en la localidad de Los Mártires, donde personas migrantes reciben orientación en temas de documentación, atención en salud, asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento para la vinculación laboral.