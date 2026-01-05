En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá flexibiliza oferta de servicios sociales para migrantes por situación en Venezuela

Bogotá flexibiliza oferta de servicios sociales para migrantes por situación en Venezuela

Como respuesta a la coyuntura en Venezuela, que podría representar alto flujo de migrantes en Bogotá, la administración anunció que todos sus programas diferenciales de atención en áreas como salud, educación y primera infancia, siguen vigentes y ahora con una flexibilización.

