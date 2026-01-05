Abogado de Maduro revela estado de salud de él y su esposa tras ser capturados por Estados Unidos

Nicolás Maduro compareció este lunes 5 de enero ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser capturado en Caracas durante una operación militar estadounidense que involucró comandos terrestres, bombardeos y un amplio despliegue naval.

Durante la diligencia en Manhattan, el venezolano, quien se identificó ante el juez como un "prisionero de guerra" capturado en su propia residencia, enfrentó la lectura formal de cargos en compañía de su esposa, Cilia Flores, bajo un operativo de seguridad liderado por agentes de la DEA.

El traslado desde una prisión en Brooklyn marcó el inicio de un proceso judicial histórico que ya genera tensiones diplomáticas.

Así fue la llegada de Maduro al tribunal de Manhattan para su primera audiencia: ¿qué le espera? Foto: ABC News

Frente al juez Alvin Hellerstein, Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos, los cuales incluyen una presunta conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y la posesión de armas de guerra y artefactos destructivos.



A pesar de la gravedad de las imputaciones, la defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, manifestó que por el momento no solicitarán la libertad bajo fianza para Maduro, aunque no descartaron hacerlo en el futuro.

Durante la sesión, Maduro reafirmó su postura asegurando ser un "hombre decente" y el presidente legítimo de Venezuela.

Según la defensa, Maduro presenta problemas médicos, mientras que se informó que Cilia Flores sufrió lesiones importantes y contusiones en las costillas durante el operativo de arresto.

Ante este panorama, el tribunal ha fijado la próxima audiencia para el 17 de marzo, fecha en la que se reanudará el juicio por delitos de narcotráfico.