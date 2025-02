Buenas noticias para jóvenes emprendedores en Bogotá: así podrán potenciar su negocio

La Alcaldía de Bogotá abrió la convocatoria para la segunda edición de la Escuela Distrital de Emprendimiento Joven, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades de jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años.

Este programa, fruto de la colaboración entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ofrece formación especializada para materializar y potenciar ideas empresariales.

En 2024, la primera edición culminó con éxito, graduando a 46 jóvenes de 15 localidades de la ciudad. Para 2025, se han programado tres cohortes en diferentes localidades: Suba en febrero, Antonio Nariño en junio y Kennedy en octubre.

Dani Villalobos Rubiano, participante de la primera edición, compartió su experiencia: "La Escuela fue un espacio increíble que me permitió crecer profesionalmente y acceder a nuevas oportunidades. Aprendí, pregunté, me equivoqué y mejoré. La Feria del Camello fortaleció mi proyecto de vida y me ayudó a encontrar trabajo. Sin esta oportunidad, no estaría donde estoy ahora", mencionó, según lapágina web de la Alcaldía de Bogotá.

Cada cohorte ofrece 50 tazas. Las clases serán presenciales y estarán a cargo de profesionales voluntarios de diversas empresas, abordando temas como introducción al emprendimiento, modelos de negocios innovadores, gestión financiera, marketing digital, estrategias de ventas y aspectos legales para emprendedores.

Requisitos para participar:



Tener entre 18 y 28 años.

Residir en Bogotá, con preferencia para habitantes de la localidad de Suba.

Contar con una idea de negocio o un emprendimiento en fase inicial.

Disponibilidad para asistir a las sesiones presenciales en la Casa de Juventud Diego Felipe Becerra de Suba (Carrera 125 #132 C - 82).

Las clases se impartirán los viernes de 8:00 am a 12:00 m., a partir del 28 de febrero. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace : https://bit.ly/EscuelaEmprendimiento2025 .

Diego Duque, subdirector para la Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social, destacó: "Consolidar espacios para que los jóvenes emprendedores hagan realidad sus ideas de negocio fomente su desarrollo y aporte a que Bogotá sea una ciudad más incluyente y competitiva en materia de inclusión social y productiva. Nuestro objetivo es acompañarlos en este proceso para fortalecer sus proyectos de vida".

Temáticas de la formación:



Introducción al emprendimiento: Rol de la empresa privada, empoderamiento y plan de vida. Descubriendo al emprendedor: Ideas de negocio, mentalidad emprendedora y liderazgo. El arte de crear valor: Planificación y estructuración de negocios innovadores. Gestión financiera: Administración de recursos, inclusión financiera, financiación y trabajo en equipo. Estrategias de ventas: Habilidades en comunicación escrita, uso de herramientas tecnológicas y principios de marketing. Marketing digital: Diseño, uso de redes sociales y comunicación asertiva. Gestión legal: Fundamentos legales, formalización de emprendimientos y generalidades tributarias.

Al finalizar el curso, el 9 de mayo, se llevará a cabo una ceremonia de graduación donde los participantes recibirán su diploma.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Bogotá con el desarrollo y fortalecimiento de los jóvenes emprendedores, brindándoles herramientas y conocimientos para enfrentar los desafíos del mundo empresarial.